Зарплати в Україні — уряд запустить експеримент з оплатою праці

Гроші у гаманці. Фото: google.com

В Україні у 2023 році запровадять новий експериментальний механізм оплати праці державних службовців. На початковому етапі він охопить кілька десятків державних органів та відомств.

Це передбачено урядовою постановою №734.

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Йдеться про постанову уряду, затверджену у липні поточного року. Її норми планують реалізувати упродовж року.

Експериментальний проєкт передбачає запровадження єдиних підходів до формування фонду оплати праці держслужбовців:

в органах державної влади;

інших державних органах;

апараті чи секретаріаті, що фінансується із держбюджету.

Також він покликаний отримати обґрунтовані дані та уточнені складові фонду оплати праці держслужбовців у держоргані для здійснення аналізу фонду оплати праці з урахуванням його реальних потреб.

Окрім того, проєкт передбачає підготовку пропозицій щодо вдосконалення відповідних законодавчих актів.

Під час експерименту усі надбавки за вислугу років та ранг держслужбовців розраховуватимуть, враховуючи стаж держслужби, який набуде особа, що займає певну посаду, та ранг держслужбовця, який йому присвоять у плановому бюджетному періоді. При цьому Фонд оплати праці будуть формувати з розрахунку граничної чисельності співробітників держоргану.

Зазначається, що Фонд оплати праці не перевищуватиме обсягу видатків, які необхідні для фінансування складових фонду оплати праці згідно зі встановленою граничною чисельністю працівників держоргану.

У перелік учасників експериментального проєкту внесли 40 відомств та держорганів:

Міністерство освіти;

Мінагрополітики;

Мінветеранів;

Міністерство енергетики;

Мінмолодьспорт;

Міністерство соцполітики;

Харківську обласну державну (військову) адміністрацію;

міжрегіональні управління Нацдержслужби;

районні державні (військові) адміністрації.

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Нагадаємо, в Україні обіцяють набрати більше помічників ветеранів. Експериментальний проєкт планують розширити ще на п'ять областей.

Також ми писали, що в Національній агенції з питань запобігання корупції заявили про плани влаштувати перевірки статків керівників військкоматів в Україні. Із запитом про надання списків військкомів звернулись до Міністерства оборони.