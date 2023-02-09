Зарплати військовим — в Україні затвердили додаткові виплати бійцям

Додаткові виплати передбачені за "особливі заслуги перед Батьківщиною"

Деякі українські військові отримуватимуть більший розмір грошового забезпечення щомісяця. Влада затвердила додаткові виплати за "особливі заслуги перед Батьківщиною".

Про таке рішення Кабінету міністрів повідомляє пресцентр Міністерства соціальної політики.

Які обіцяють суми доплат військовим

Як зазначили у відомстві, йдеться про урядову постанову від 20 січня 2023 р. №79. Згідно з нею, додаткові виплати отримають ті військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та брали участь у захисті країни. У разі їх загибелі — відповідні виплати отримуватимуть члени їхніх родин.

Суми грошових виплат різняться залежно від відзнаки:

особам з-поміж тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною і які, починаючи з 2014-го мають звання Героя України, орден "Золота Зірка" — будуть отримувати три розміри мінімальної зарплати (20,1 тис. грн на 1 січня);

громадяни, які мають з 2014 року нагороди:

- орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — два розміри мінімальної заробітної плати (13,4 тис. грн на 1 січня);

- орден "За мужність" трьох ступенів — один розмір мінімальної заробітної плати (6,7 тис. грн на 1 січня);

- орден княгині Ольги трьох ступенів — один розмір мінімальної зарплати (6,7 тис. грн на 1 січня 2023 р);

непрацездатні члени родини загиблих (померлих) осіб з-поміж нагороджених посмертно орденом "Золота Зірка" та мають звання Героя України, орден "Богдана Хмельницького" трьох ступенів, орден "За мужність" трьох ступенів, орден княгині Ольги трьох ступенів — один розмір мінімальної зарплати (6,7 тис. грн на 1 січня).

Призначатиме та виплачуватиме щомісячну грошову виплату Пенсійний фонд України (ПФУ).

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, під кінець 2022 року в Україні рекордно зросли видатки державного бюджету на потреби армії. Зокрема, йдеться про на закупівлі та зарплати військовим.

Також ми писали, що в Україні під кінець року ринок праці подекуди наздогнав довоєнний рівень. Найбільша динаміка відновлення була зафіксована у прифронтових регіонах.