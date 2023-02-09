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В Україні затвердили додаткові виплати військовим: хто отримає більше

9 лютого 2023 15:19
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Зарплати військовим — в Україні затвердили додаткові виплати бійцям
Додаткові виплати передбачені за "особливі заслуги перед Батьківщиною"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Деякі українські військові отримуватимуть більший розмір грошового забезпечення щомісяця. Влада затвердила додаткові виплати за "особливі заслуги перед Батьківщиною".

Про таке рішення Кабінету міністрів повідомляє пресцентр Міністерства соціальної політики.

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Як зазначили у відомстві, йдеться про урядову постанову від 20 січня 2023 р. №79. Згідно з нею, додаткові виплати отримають ті військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та брали участь у захисті країни. У разі їх загибелі — відповідні виплати отримуватимуть члени їхніх родин.

Суми грошових виплат різняться залежно від відзнаки:

  • особам з-поміж тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною і які, починаючи з 2014-го мають звання Героя України, орден "Золота Зірка" — будуть отримувати три розміри мінімальної зарплати (20,1 тис. грн на 1 січня);
  • громадяни, які мають з 2014 року нагороди:

- орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — два розміри мінімальної заробітної плати (13,4 тис. грн на 1 січня);

- орден "За мужність" трьох ступенів — один розмір мінімальної заробітної плати (6,7 тис. грн на 1 січня);

- орден княгині Ольги трьох ступенів — один розмір мінімальної зарплати (6,7 тис. грн на 1 січня 2023 р);

  • непрацездатні члени родини загиблих (померлих) осіб з-поміж нагороджених посмертно орденом "Золота Зірка" та мають звання Героя України, орден "Богдана Хмельницького" трьох ступенів, орден "За мужність" трьох ступенів, орден княгині Ольги трьох ступенів — один розмір мінімальної зарплати (6,7 тис. грн на 1 січня).

Призначатиме та виплачуватиме щомісячну грошову виплату Пенсійний фонд України (ПФУ).

Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів України, під кінець 2022 року в Україні рекордно зросли видатки державного бюджету на потреби армії. Зокрема, йдеться про на закупівлі та зарплати військовим.

Також ми писали, що в Україні під кінець року ринок праці подекуди наздогнав довоєнний рівень. Найбільша динаміка відновлення була зафіксована у прифронтових регіонах.

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