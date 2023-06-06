В Україні значно подешевшає популярний продукт

Покупець у супермаркеті. Джерело: Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні скоро знизяться ціни на цибулю. Популярний у українців овоч подешевшає через два-три місяці.

Гарні новини повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону "Єдині новини".

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Чиновник наголосив, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами та зменшились під зерновими. При цьому Висоцький одразу заспокоїв, що зменшення площі посіву зернових не вплине на продовольчу безпеку України.

Чому подорожчала цибуля

Тарас Висоцький пояснив, що подорожчання цибулі відбулось через те, що в Україні 80% комерційного вирощування цибулі протягом останнього десятиліття переважно відбувалося на території Херсонської області. Після окупації області росіянами в 2022 році цибуля просто перестала потрапляти на український ринок і виник дефіцит.

Проте українські фермери з інших регіонів почали виправляти цю ситуацію навесні цього року. Вони збільшили посівну площу під овочами борщового набору щонайменше на 25-30%, включаючи цибулю.

"Через два-три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива чи ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися", — підкреслив Тарас Висоцький.

Чиновник також пояснив, чому зменшення площі посіву зернових не вплине на продовольчу безпеку України. За словами Висоцького, українці споживають не більше 30% вирощуваного. Таких важливих для внутрішньої продовольчої безпеки культур, як гречка, овес та озима пшениця, українські фермери посіяли більш ніж достатньо, щоб забезпечити внутрішнє споживання.

Нагадаэмо, в українських супермаркетах у травні 2023 року продовжив дорожчати популярний вид м'яса — свинина. Щоправда, ціни зростають не так стрімко, як було у квітні.