Військові облігації — українці активніше купують цінні папери

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Серед українців зростає популярність військових облігацій. За час повномасштабної війни населення збільшило портфель таких цінних паперів на 22,2 млрд, до 47,7 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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За інформацією відомства, за більш ніж 1,5 року юридичні особи наростили портфель облігацій внутрішньої державної позики України на 39,9 млрд гривень, до 120,5 млрд гривень.

Обсяг придбаних військових ОВДП представниками територіальних громад зріс за цей час на 2,2 млрд грн, до 2,3 млрд гривень, тобто частка у 1,14% від обсягу невикористаних залишків бюджетів на рахунках. З початку 2023 року залишки зросли на 86,4 млрд гривень і станом на початок вересня становлять 201,8 млрд гривень.

Певна частина невикористаних залишків формується завдяки надходженню ПДФО із заробітних плат військових, якого у місцеві бюджети надійшло 67,9 млрд гривень.

Мінфін нагадав, що уряд у травні ухвалив постанову №523, якою планував залучити місцеві органи влади акумулювати певну частину невикористаних залишків у військових цінних паперах.

Тож, зараз громади повинні розміщувати гроші на строкових депозитах тільки у разі купівлі ОВДП на суму у 50% від загальної суми коштів, що розміщуються на депозитах.

Однак місцеві органи влади скоротили обсяг куплених облігацій з 3,7 до 2,3 млрд грн в останні місяці, попри очікування щодо збільшення їхньої частки у фінансуванні видатків держбюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України хоче змінити правила купівлі доларів. В країні зникне проблема із відмовою банків та обмінників приймати гроші без комісії.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України запустило продаж військових облігацій 3 жовтня 2022 року.