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В українських банках різко зріс попит на євро: дані НБУ

27 липня 2023 11:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Євро в Україні набирає популярності — попит різко зріс
ПриватБанк у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні дедалі більшого значення у структурі валютних розрахунків набуває євро. У зв'язку зі зростанням попиту банки ввезли у червні 2023 року майже вдвічі більший обсяг цієї валюти.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ).

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Як змінився попит на валюту

За даними НБУ, за підсумками червня банки ввезли до України іноземну валюту на загальну суму 638 млн доларів в еквіваленті, що на 185 млн доларів менше проти показника у травні.

Обсяг ввезення готівкового євро збільшився зі 117 до 208 мільйонів (у доларовому еквіваленті).

 

валюта
Джерело: НБУ

Вивезли у червні 73 мільйони американської валюти, що на 20 млн доларів менше проти травня.

 

валюта
Джерело: НБУ

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Нагадаємо, Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Також ми писали, що на думку аналітика ICU Михайла Демківа, Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.

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