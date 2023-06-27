Пенсії та соцвиплати в Україні — в уряді затвердили бюджет ПФУ

Засідання кабінету міністрів. Фото: kmu.gov.ua

Український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд гривень.

Про це поінформувала пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Як зазначається, обсяг доходів Пенсійного фонду встановлено на рівні 768,9 млрд грн. Із цієї суми становлять:

власні доходи фонду — близько 451 млрд гривень;

сума коштів за загальнообов'язковим державним соцстрахуванням — 27,7 млрд гривень;

кошти державного бюджету на покриття фінансування пенсійних програм та соцвиплат — 249 млрд гривень;

кошти держбюджету на покриття виплати субсидій та пільг на ЖКП — 37,9 млрд гривень.

Раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів чи немає затримок у фінансуванні соціальних виплат. Зокрема, у червні на виплати пенсій спрямували близько 57,6 млрд грн. Цього місяця здійснили перерахунок пенсій для понад 655 тисяч осіб, з яких близько 400 тисяч осіб отримали більше. У середньому виплати у пенсіонерів, які продовжують працювати, зросли на 222 гривні.

Також у червні понад 1 млрд грн перерахували на житлові субсидії та пільги, 2,08 — страхові виплати, зокрема 1 млрд грн — на оплату лікарняних.

У травні на фінансування пенсій спрямували 57 млрд грн, у квітні — 52,5 млрд грн.

Раніше у владі повідомляли, що затримок у фінансуванні пенсій та соцвиплат не повинно бути завдяки запасу міцності, який накопичили у попередні місяці.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.