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Вартість долара в Україні: фінансисти озвучили тижневий прогноз курсу

6 лютого 2023 07:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — фінансисти озвучили тижневий прогноз
Факторів, які істотно би вплинули на валютний ринок, зараз немає
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні упродовж тижня з 6 до 12 лютого курс долара триматиметься на рівні до 41 грн/дол. Факторів, які істотно б вплинули на валютний ринок, зараз немає.

Такий прогноз ЗМІ озвучив фінансист, керівник департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

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Яка зараз ситуація на валютному ринку

Як зазначив фінансист, в країні на готівковому ринку спостерігається баланс між попитом та пропозицією. Такій ситуації багато в чому слід завдячувати діям Національного банку України (НБУ), який для підтримки гривні практично щодня виходив на міжбанківський ринок, продаючи дефіцитну валюту.

Це стало можливим завдяки надходженням валютної підтримки від західних країн-партнерів України, оскільки валютний виторг експортерів суттєво просів на тлі війни.

"Це до 18 млрд євро від ЄС, які Україна отримає протягом 2023 року. Існує ймовірність отримання ще 16 млрд доларів у рамках довгострокового пакету допомоги МВФ", — зауважив він.

Ще одним критично важливим чинником для валютного ринку став перебіг дій на фронті. Успіхи української армії вселяють в учасників ринку впевненість, зміцнюючи гривню. Тоді як ризики, які можуть виникнути під час спроби росії чергового наступу, навпаки, призведуть до дестабілізації.

Скільки коштує долар 6 лютого

У понеділок, 6 лютого, на українському готівковому ринку продовжуються коливання курсу долара. Деякі фінустанови запропонували валюту дорожче, ніж було попереднього банківського дня,  свідчить інформація на сайті Kurs.

Зараз середній курс долара в українських банках у купівлі становить 39,62 гривні (-0,08 коп.), а в продажу — 40,35 гривні (-0,07).

Зокрема, державний ПриватБанк підвищив курс на 10 копійок. У купівлі становить 39,50 грн/дол., у продажу — 40,00 грн/дол.

Динаміка курсу американської валюти на чорному ринку за даними порталу Мinfin:

Нагадаємо, банкіри та фінансисти курс гривні прогнозують протягом наступних 12 місяців на рівні 42,70 грн/долар. У жовтні банкіри заявляли, що курс може становити 43,23 грн/долар. На переконання фінансових аналітиків, долар буде дешевший — 41,11 грн/дол. У жовтні прогнозували 42,30 грн/дол.

Також ми писали, що обсяг готівкової іноземної валюти поза банками за час війни суттєво збільшився — на 9,9 млрд доларів. 2021-го кількість валюти на руках українців теж зросла, однак динаміка була майже удвічі слабшою, розповіли у Національному банку України.

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