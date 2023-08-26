Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Видатки на пенсії у серпні зросли на 400 млн грн: хто отримав більше arrow

Видатки на пенсії у серпні зросли на 400 млн грн: хто отримав більше

26 серпня 2023 09:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — у серпні видатки зросли на 400 млн грн
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які грошові суми перерахували на фінансування пенсій у серпні 2023 року. Зокрема, цього місяця українці отримали на 400 млн грн більше.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Читайте також:

Яку суму отримали українці у серпні

Як повідомляють у Пенсійному фонді, в країні відбулося перерахування грошових коштів громадянам за серпень.

"У серпні на пенсійні виплати спрямовано 58,0 млрд грн", — йдеться у повідомленні фонду.

У липні на пенсійні виплати було спрямовано 57,6 млрд грн.

Кому і скільки виплатили коштів

У серпні були додаткові витрати, пов'язані з доплатами до Дня незалежності. Виплати становили у розмірі від 450 до 3,1 тис. грн, а саме:

  • 450 грн — отримали, зокрема, учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто;
  • 650 грн — надали членам родин загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких установлений згідно п. 1 ст. 10 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам родин загиблих/померлих захисників/захисниць України, дружинам/чоловікам померлих громадян з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;
  • 1 тис. грн — УБД, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (на момент ув’язнення не було 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто;
  • 3,1 тис. грн — надали особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Виплати здійснено відповідно до урядової постанови № 754 в рамках законів:

  • "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • "Про жертви нацистських переслідувань".

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат та заробітних плат у бюджетній сфері у липні 2023 року. Повністю покладались на фінпідтримку міжнародних партнерів.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз