Пенсії в Україні — у серпні видатки зросли на 400 млн грн

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які грошові суми перерахували на фінансування пенсій у серпні 2023 року. Зокрема, цього місяця українці отримали на 400 млн грн більше.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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Як повідомляють у Пенсійному фонді, в країні відбулося перерахування грошових коштів громадянам за серпень.

"У серпні на пенсійні виплати спрямовано 58,0 млрд грн", — йдеться у повідомленні фонду.

У липні на пенсійні виплати було спрямовано 57,6 млрд грн.

Кому і скільки виплатили коштів

У серпні були додаткові витрати, пов'язані з доплатами до Дня незалежності. Виплати становили у розмірі від 450 до 3,1 тис. грн, а саме:

450 грн — отримали, зокрема, учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто;

650 грн — надали членам родин загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких установлений згідно п. 1 ст. 10 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам родин загиблих/померлих захисників/захисниць України, дружинам/чоловікам померлих громадян з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

1 тис. грн — УБД, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (на момент ув’язнення не було 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто;

3,1 тис. грн — надали особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Виплати здійснено відповідно до урядової постанови № 754 в рамках законів:

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про жертви нацистських переслідувань".

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат та заробітних плат у бюджетній сфері у липні 2023 року. Повністю покладались на фінпідтримку міжнародних партнерів.

Також ми писали, що Пенсійний фонд розповів про ще одну категорію громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, у яких є тяжкохворі діти.