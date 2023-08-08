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Відмивання доходів: НБУ оштрафував великий український банк

8 серпня 2023 11:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ оштрафував великий український банк — причини
Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні Центробанк оштрафував велику фінустанову, яка з початку року лідирувала за приростом строкових депозитів громадян. Йдеться про АТ "ПУМБ".

Про таке рішення повідомляє пресцентр Національного банку України (НБУ).

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Покарання банків та фінкомпаній

Як зазначається, Нацбанк в липні поточного року виписав штраф у 10,85 млн гривень фінустанові "Перший український міжнародний банк "ПУМБ", що належить бізнесмену Рінату Ахметову.

Загалом регулятор застосував заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінустанов через порушення законодавства у питанні запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, а також норм валютного законодавства.

Зазначається, що штрафи отримали Кристалбанк  (51 тис. грн), Concord Bank (400 тис. грн).

Окрім того, НБУ оштрафував мікрокредитну організацію CreditKasa на 2,5 млн грн за неналежне проведення первинного фінмоніторингу.

Варто зауважити, що раніше ПУМБ очолив рейтинг банків за приростом строкових депозитів фізосіб. За статистикою, 86% клієнтів фінустанови повторно розміщують свої депозити у ній, а в рейтингу надійності депозитів цей банк має найвищу оцінку у п'ять балів, за даними рейтингової агенції "Кредит-рейтинг".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати відомий український банк "Конкорд". Причиною став міскодинг, який розслідувала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради (ВР) з грального бізнесу.

Також ми писали, що 22 липня "Сенс Банк" з російським "корінням" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності. 

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