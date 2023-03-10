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Відомий банк вирішив не судитися з ПриватБанком щодо націоналізації

10 березня 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Націоналізація ПриватБанку — UBS не готовий судитися держбанком
UBS відкликав відповідний позов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Представники Міжнародного інвестиційного банку UBS вирішили не судитися більше з українською державною фінустановою "ПриватБанк" щодо націоналізації. Вони відкликали відповідний позов.

Про це поінформувала пресслужба ПриватБанку.

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Деталі справи

Про відповідне рішення повідомили під час засідання Господарського суду Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку. Суд раніше у даній справі за заявою держбанку залишив без розгляду судові позови двох інших міжнародних фінустанов — J.P. Morgan та повʼязаної з росією Pala Assets.

Йдеться про справу № 910/17306/21, де позивачі — Shakoor Capital Limited, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited та український ФОП Сазонов Д.В. — просять визнати недійсним договір про купівлю акцій. Його уклав ПриватБанк та UK SPV 2016 року. Відповідно до цього договору, зобов'язання держбанку перед UK SPV були обміняні на акції додаткової емісії фінустанови під час процедури "бейл-ін".

"Процедура "бейл-ін" була важливою частиною заходів, вжитих державою для націоналізації Приватбанку. Хоча Банк Англії та Лондонський міжнародний арбітражний суд визнали процедуру "бейл-ін" законною, позивачі все одно продовжують вимагати визнання договору недійсним", — йдеться у повідомленні ПриватБанку.

Очікується, що наступного тижня відбудеться судове засідання з приводу стягнення судових витрат з J.P. Morgan та Pala Assets на користь держбанку, а за три тижні проведуть наступне підготовче засідання у справі.

Більше про ПриватБанк

Раніше ми писали, що ПриватБанк намагається отримати 4,3 млрд грн боргу від компанії "Новофарм". Наголошується, що йдеться про апеляційну скаргу ПриватБанку на ухвалу суду першої інстанції, яким ТОВ "Новофарм" ліквідували, незважаючи на непогашений борг перед банком на 4,3 млрд грн.
 
Нагадаємо, колишні акціонери ПриватБанку не зможуть повернути його у свою власність. Велика палата Верховного суду підтвердила рішення суду першої інстанції.

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