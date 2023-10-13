Курс валют у найближчі роки — коли долар перевищить 50 грн

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) окреслили економічне майбутнє України у своєму новому прогнозі. Зокрема, відомо, коли державний борг перевищить 100% ВВП, а долар перетне "психологічну позначку" у 50 гривень.

Це випливає зі звіту фонду щодо прогнозів на 2023-2028 роки.

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Загальний держборг країни

Відповідно до інформації на порталі World Economic Outlook, МВФ прогнозує нарощення сукупного державного боргу України у 2023 році до 88,1% від загального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, а за кілька років його частка сягне усі 100% ВВП.

Для порівняння — до повномасштабного вторгнення Росії, загальний державний борг у 2021 році, становив 49% національного ВВП. Під час війни, у 2022 році, показник підскочив до 78,5%.

Як очікують у фонді, загальний держборг зросте до 98,6% 2024-го, піковий рівень у 100,7% прогнозують у 2025-му. Однак після цього почнеться його поступове зниження.

Курс долара в Україні

Також, як випливає із валютного прогнозу МВФ, у найближчі роки українську національну валюту чекає стабільне знецінення. До кінця року середньорічний курс долара підвищиться до 37,5 гривні, зараз долар встановлено на позначці 36,37 гривні.

У 2024-му долар у середньому зросте до 41 гривні, а 2027-го підскочить вище 50 гривень, очікується що в середньому коштуватиме 51,3 гривні. До 2029-го нацвалюта знеціниться до 53,9 гривні.

За прогнозом фонду, у найближчі роки середньорічний курс гривні до долара становитиме:

у 2023-му — 37,5 гривні;

у 2024-му — 41,4 гривні;

у 2025-му — 46 гривень;

у 2026-му — 48,9 гривні;

у 2027-му — 51,3 гривні;

у 2028-му — 53,9 гривні.

Яка зараз ситуація на валютному ринку

Згідно з порталом "Мінфін", зараз середній курс американської валюти в банках такий:

37,60 грн/дол — у купівлі;

38,15 грн/дол — у продажу.

Офіційний курс Національного банку: долар подешевшав за добу на 0,02 грн, до 36,37 грн/дол.

Курс валют у банках

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) назвав найбільш негативний сценарій розвитку ситуації на валютному ринку після введення гнучкого курсу долара з 3 жовтня 2023 року. Зокрема, оцінили можливість зміцнення американської валюти із нинішніх 36,6 до 50 гривень.

Також ми писали, що в Україні оновили терміни обміну банкнот, який добігав кінця у вересні поточного року. Тепер деякі купюри та монети можна здати до кінця дії воєнного стану.