Банки зможуть самостійно встановлювати курси валют — деталі рішення НБУ

Американська валюта. Фото: google.com

Відсьогодні Національний банк України (НБУ) переходить на новий режим — до керованої гнучкості валютного курсу. Регулятор з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс гривні на рівні 36,56 грн/дол.

Про це повідомленні на порталі НБУ.

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Керована гнучкість обмінного курсу

Як зазначили у Нацбанку, у новому режимі офіційний курс визначатимуть, ґрунтуючись на курсі за результатом операцій на міжбанківському ринку, а не встановлюватимуть директивно на основі постанови правління НБУ №18, як це було з 24 лютого минулого року.

У зв'язку з компенсацією структурного дефіциту курс на міжбанку буде як зростати, так і падати, реагуючи на зміни у балансі попиту та пропозиції на ринку.

Банки самі встановлюватимуть курс безготівки

Відповідно до норми, закріпленої постановою правління Нацбанку №121 від 2 жовтня про перехід у режим керованої гнучкості курсу, банки зможуть встановлювати курс безготівкової валюти без обмежень.

Раніше фінустанови могли купувати та реалізовувати валюту за заявками клієнтів виключно у рамках офіційного курсу НБУ +/- 1%.

За словами заступника керівника НБУ Юрія Гелетея, відповідно до змін, зараз для банків немає прив’язки у плюс один відсоток.

Нагадаємо, 3 жовтня на готівковому ринку долар зростає. У середньому коштує 38,14 грн (+0,10). У купівлі — 37,39 грн (+0,02), в продажу — 38,13 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,77 грн (+0,08), у продажу — 40,75 (+0,05) грн.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до переказів готівкових грошей через термінали самообслуговування. Вони стосуються надавачів платіжних послуг та їхніх комерційних агентів.