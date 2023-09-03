Вигул собак в Україні: скільки коштує послуга у 2023 році

Дівчина грається з псом. Фото: lviv.molbuk.ua

Часто власники собак не мають часу для того, аби вигуляти свого чотирилапого улюбленця. Тому можна скористатися послугами осіб, які проведуть з тваринами час за відповідну плату.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Скільки коштує вигул собак

На ціну за вигул собаки впливає тривалість прогулянки, порода песика, купання, годування, відпрацювання команд тощо. Багато оголошень оприлюднюють на OLX, ціни в яких вказані від 50 грн за годину. Однак це розцінки людей, які намагаються заробити, а не приватних компаній.

"Традиційна середня вартість години прогулянки з однією собакою — 100 грн. Якщо клієнт обирає довшу тривалість, часто роблять знижки, наприклад, не 200 грн за 2 години, а 150 чи 170 грн. Варто розуміти, що мова про прогулянку навколо будинку, де проживає тварина. Якщо власник хоче замовити вигул на незнайомій території трохи далі від дому, потрібно доплатити", — розповідає видання.

Оголошення про послуги вигулу собак. Фото: Pro Гроші

Оголошення про послуги вигулу собак. Фото: Pro Гроші

Оголошення про послуги вигулу собак. Фото: Pro Гроші

Догляд упродовж усього дня коштуватиме близько 700-800 грн. Сума залежатиме від вимог господарів. Крім того, важливо, щоб у людини був досвід спілкування з собаками, наприклад, власний пес. Тільки тоді можна дати раду з чужою тваринкою.

"До речі, при колективному вигулі ціна знижується в 1,5-2 рази. Додаткові послуги, як от ігри, коштують до 150 грн "зверху". За елементи дресури ще потрібно доплатити в середньому 200-300 грн", — додали в виданні.

Оголошення про послуги вигулу собак. Фото: Pro Гроші

Оголошення про послуги вигулу собак. Фото: Pro Гроші

Оголошення про послуги вигулу собак. Фото: Pro Гроші

Скільки коштують готелі для тварин

Також є певні заклади, де можна залишити свого домашнього улюбленця — готелі для собак. Там ціни — від 300 грн/день, однак розцінки залежать від населеного пункту. Наприклад, у Дніпрі вартість такої послуги коштує орієнтовно 350 грн і більше. Окремо треба платити за харчування та вигул.

У Києві таке задоволення становить 300-400 грн/день. Сюди входить також вигул тварин, годування та ігри.

"Зауважимо, більшість зооготелів не погоджуються доглядати за вагітними тваринами і цуценятами віком до шести місяців. Тож ці деталі слід заздалегідь уточнити у керівництва закладу", — розповіли в виданні.

Нагадаємо, що в Харківській області правоохоронці виявили випадок жорстокого поводження з тваринами. Підозрювана утримувала понад 15 собак у своїй квартирі в неналежних умовах, майже не вигулювала їх та не забезпечувала достатньої кількості їжі.