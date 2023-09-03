Вигул собак в Україні: скільки коштує послуга у 2023 році
Часто власники собак не мають часу для того, аби вигуляти свого чотирилапого улюбленця. Тому можна скористатися послугами осіб, які проведуть з тваринами час за відповідну плату.
Про це повідомляє Pro Гроші.
Скільки коштує вигул собак
На ціну за вигул собаки впливає тривалість прогулянки, порода песика, купання, годування, відпрацювання команд тощо. Багато оголошень оприлюднюють на OLX, ціни в яких вказані від 50 грн за годину. Однак це розцінки людей, які намагаються заробити, а не приватних компаній.
"Традиційна середня вартість години прогулянки з однією собакою — 100 грн. Якщо клієнт обирає довшу тривалість, часто роблять знижки, наприклад, не 200 грн за 2 години, а 150 чи 170 грн. Варто розуміти, що мова про прогулянку навколо будинку, де проживає тварина. Якщо власник хоче замовити вигул на незнайомій території трохи далі від дому, потрібно доплатити", — розповідає видання.
Догляд упродовж усього дня коштуватиме близько 700-800 грн. Сума залежатиме від вимог господарів. Крім того, важливо, щоб у людини був досвід спілкування з собаками, наприклад, власний пес. Тільки тоді можна дати раду з чужою тваринкою.
"До речі, при колективному вигулі ціна знижується в 1,5-2 рази. Додаткові послуги, як от ігри, коштують до 150 грн "зверху". За елементи дресури ще потрібно доплатити в середньому 200-300 грн", — додали в виданні.
Скільки коштують готелі для тварин
Також є певні заклади, де можна залишити свого домашнього улюбленця — готелі для собак. Там ціни — від 300 грн/день, однак розцінки залежать від населеного пункту. Наприклад, у Дніпрі вартість такої послуги коштує орієнтовно 350 грн і більше. Окремо треба платити за харчування та вигул.
У Києві таке задоволення становить 300-400 грн/день. Сюди входить також вигул тварин, годування та ігри.
"Зауважимо, більшість зооготелів не погоджуються доглядати за вагітними тваринами і цуценятами віком до шести місяців. Тож ці деталі слід заздалегідь уточнити у керівництва закладу", — розповіли в виданні.
Нагадаємо, що в Харківській області правоохоронці виявили випадок жорстокого поводження з тваринами. Підозрювана утримувала понад 15 собак у своїй квартирі в неналежних умовах, майже не вигулювала їх та не забезпечувала достатньої кількості їжі.