Бюджет 2024 року — як війна в Ізраїлі вплине на фінансову допомогу Україні

Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: rada.gov.ua

Ситуація в Ізраїлі матиме дуже непередбачені наслідки для України у питанні міжнародного фінансування у 2024 році. Адже влада очікує отримати допомогу від Європейської комісії та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це розповів керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев на бізнес-форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на відновлення України" у Києві, передає журналіст Новини. LIVE.

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Загрози для бюджету-2024

За словами голови профільного комітету, головною загрозою для бюджету на наступний рік є те, що Україна розраховує на міжнародну підтримку. Йдеться про кошти, які не є гарантованими надходженнями.

"Бюджет-2024 ми збираємо на потреби безпеки та оборони від тих потреб, які в них є, тільки 93% податками та зборами. Все інше ми позичаємо. Все інше ми отримуємо грантами... Але все це — не гарантовані надходження. Ми маємо на наступний рік 9 млрд від Єврокомісії гарантованих надходжень, ми маємо 2 млрд від МВФ при продовженні програм, на що ми сподіваємося. І ми з впевненістю сподіваємося, скажімо так. А потреба в бюджеті — 1,7 трлн грн, або більше ніж 42 млрд доларів", — наголосив Гетманцев.

Як зауважив політик, загострення ситуації на міжнародній арені ставить під загрозу виконання обіцянок партнерів. Це може спровокувати емісію гривні та скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього державного бюджету.

"Тобто всі ці зобов'язання наших партнерів, вони не є певні, такі, які є гарантовані. Вони є м'які, і це титанічна робота президента передусім, прем'єра, міністра фінансів, аби вони стали твердими ці зобов'язання. І не зрозуміло, особливо, в контексті того, що відбувається в Ізраїлі, чи стануть вони такими. Дуже непередбачені наслідки може мати ситуація в Ізраїлі для нас. Я не хочу лукавити. І фактично єдині джерела, на які ми можемо розраховувати, це податки і збори. Це оті 93% від 1,5 трлн грн, які потребує безпека та оборона. І не приведи Боже, нам зіткнутися з ситуацією, коли різницю цю величезну не покривають партнери, не покриємо запозиченнями. Власне, я не хочу про це говорити. Відомі тільки два шляхи: це — емісія і секвестр. Обидва з яких є надболючими", — додав керівник комітету.

Більше про бюджет

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали у цілому збільшення фінансування у Державному бюджеті на 2023 рік. Сума зросла на 322,6 млрд грн, збільшивши загальний обсяг витрат до рекордного рівня.

Також ми повідомляли, що у Національному банку України (НБУ) повідомили про суттєве зростання державного боргу країни під час війни. Так, його обсяг збільшився за рік із 64,6%, до 89,0% ВВП.