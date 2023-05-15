Військовим не повернуть доплати у 30 тисяч гривень: уряд шукає альтернативи

Надбавку у 30 тисяч грн отримуватимуть далеко не всі військовослужбовці. Фото: Reuters

Схоже, що доплати у 30 тисяч гривень українським військовим у тилу, які скасували з 1 лютого 2023 року, так їм не повернуть. Принаймні надбавку отримуватимуть далеко не всі військовослужбовці в тилу.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у інтервью Forbes.

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Він зазначив, що варіант із збереженням доплат усім військовим, а також працівникам інших силових структур поки що малореальний. За його словами, це вимагатиме значного підвищення податків. Крім того, Марченко наголосив, що доплата всім військовим по 30 тис. грн. не влаштовує нікого тому, що прибирає у них мотивацію.

"Деякі керівники силових відомств говорили, що після того, як вони нормували систему оплати, в їхніх підрозділах з'явилося більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу ", — наголосив він.

Які альтернативи

Водночас Марченко сказав, що на рівні парламенту вже створено робочу групу, завданням якої є пошук рішення про повернення доплат. Воно, на думку міністра, має бути максимально корисним для ЗСУ та підйомним для бюджету країни.

Крім того, Сергій Марченко зауважив, що бюджет на сектор оборони не зменшується, а навпаки, зростає. Зокрема деякі витрати дуже суперечливі. Один із таких прикладів, до якого Мінфін має питання – дезертири продовжують отримувати зарплату в повному обсязі.

"Але ми змушені ставити питання, коли бачимо, що, наприклад, держава продовжує доплачувати по 30 000 грн, навіть коли у військовослужбовця встановлено факт дезертирства ", — наголосив Марченко.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, що рішення повернути скасовані урядом доплати всім військовим ускладнює переговори з Міжнародним валютним фондом.

Також ми писали, що у ВР готують нові доплати військовим замість скасованих 30 тис. грн. Крім того, юрист Сергій Савінський розповів, коли військовим можуть автоматично припинити виплати .