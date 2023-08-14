Військовим у серпні нарахують підвищені зарплати — хто не матиме права

Українські військові. Фото: google.com

В Україні у серпні військовослужбовці можуть розраховувати на підвищене грошове забезпечення за два місяці у рамках нової системи доплат у "30 тис. гривень", проте підвищення торкнеться не всіх. Цей факт прокоментували юристи.

Про це пише Obozrevatel.

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Уряд через кілька місяців після ухвалення закону про нову систему доплат для військових ухвалив постанову, покликану регулювати виплати.

Примітно те, що військовослужбовці, які перебувають у тилу, не отримають доплат. Тоді як поліцейські, рятувальники, працівники НАБУ надалі отримуватимуть щомісяця додатково 30 тис. гривень. Також їм перерахують виплати "заданім числом" та виплатять за два місяці — червень і липень. Відтак, у серпні їм доплатять "зверху" по 60 тис. гривень.

Скасування виплат з лютого 2023 року негативно сприйняли військові, які служать у Збройних силах і перебувають у тилу. В уряді пояснюють, що на це необхідно 170 млрд грн, а коштів немає. Складність фінансування у тому, що на армію не можна витрачати гроші з міжнародної допомоги, а лише ті кошти, які одержує держбюджет від платників податків.

Проте військовим у тилу підвищили оклади, тепер вони не можуть бути нижчі за 20 тис. грн.

Інші доплати до зарплат в армії

Щодо інших доплат, то суму у 50 тис. грн нараховуватимуть тим, хто займається оперативним управлінням підрозділів, хто служить у складі органу військового управління. 100 тис. грн нараховують тим, хто бере участь у бойових діях у "гарячих точках".

Також запровадили доплати строковикам у 6 тис. гривень, яким дали право мобілізуватися, курсантам — у 2,35 тис. гривень, інструкторам — у 15-30 тис. гривень.

Що кажуть юристи

За словами юриста Романа Лихачова, який спеціалізується на наданні юридичної допомоги військовим, після скасування доплати у 30 тис. гривень кількість звернень із проханням знайти законну можливість демобілізуватися побільшало.

Він наголосив на несправедливому підході у праві на доплату у 30 тис. гривень, адже кожен військовий в Україні ризикує, оскільки цілями атак стають саме військові об'єкти.

"Повне скасування доплат для тих, хто перебуває в тилу, є демотивуючим фактором", — переконаний юрист.

Більше про зарплати

Нагадаємо, український уряд ухвалив постанову, покликану унормувати питання щомісячних доплат для військовослужбовців. Йдеться про доплати у 30 тис. грн для силового блоку.

Також ми писали, що грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.