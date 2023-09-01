Виходять з обігу: які купюри та монети треба терміново обміняти
Українці мають ще місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків. Так, монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень до 2003 року вилучають з готівкового обігу.
Про це інформує НБУ.
Як обміняти застарілі монети та банкноти
Розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року можна обміняти до 30 вересня.
Для обміну монет можна звертатися за адресами:
- У Києві: Контрактова пл., 2А;
- В Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
- У Львові: вул. Коперника, 4;
- в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
- У Харкові: Театральна пл., 1;
- В Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.
Також можна звертатися до уповноважених банків: АТ Ощадбанк, АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ".
"Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків", — зназначає Нацбанк.
До того ж обміняти розмінні монети та банкноти на інші, що перебувають у обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, українці можуть без стягнення плати за проведення цього обміну.
Нагадаємо, Нацбанк істотно посилює підтримку гривні: деталі.