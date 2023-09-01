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Виходять з обігу: які купюри та монети треба терміново обміняти

1 вересня 2023 19:55
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Виходять з обігу: які купюри та монети треба терміново обміняти
Копійки на столі. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Українці мають ще місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків. Так, монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень до 2003 року вилучають з готівкового обігу. 

Про це інформує НБУ.

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Розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року можна обміняти до 30 вересня.

Для обміну монет можна звертатися за адресами:

  • У Києві: Контрактова пл., 2А;
  • В Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
  • У Львові: вул. Коперника, 4;
  • в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
  • У Харкові: Театральна пл., 1;
  • В Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також можна звертатися до уповноважених банків: АТ Ощадбанк, АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ".

"Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків", — зназначає Нацбанк.

До того ж обміняти розмінні монети та банкноти на інші, що перебувають у обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, українці можуть без стягнення плати за проведення цього обміну.

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Монети та банкноти, які знімуть з обігу 30 вересня. Фото: НБУ

Нагадаємо, Нацбанк істотно посилює підтримку гривні: деталі.

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