Виплата пенсій та соцдопомоги влітку — у Раді зробили важливу заяву

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) розповіли про фінансування пенсій, соціальних виплат у липні 2023 року. Держава витратила на такі цілі понад 35 млрд гривень.

Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев у Telegram.

Читайте також:

Фінансування пенсій та соцвиплат

За словами Гетманцева, у липні із державної казни витратили на покриття фінансування соціальних виплат 35,2 млрд гривень.

Упродовж другого місяця літа кошти спрямували на такі категорії:

на виплату пенсій, надбавок, підвищень до пенсій, покриття дефіциту Пенсійного фонду — 22,7 млрд гривень;

на соцзахист громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах — 8,7 млрд гривень;

на соціальний захист дітей та родини — 2 млрд гривень;

на підтримку малозабезпечених сімей, пільги та субсидії — 1,5 млрд гривень;

на соціальний захист громадян з інвалідністю — 300 млн гривень.

З початку року держава направила на соціальні виплати 265,6 млрд гривень.

"Розуміємо важливість безперервного надання державної підтримки тим, хто її потребує. Завдяки нашим платникам податків та міжнародним партнерам повністю покриваємо усі потреби в коштах на ці цілі", — повідомив посадовець.

Як зазначив керівник комітету, у липні міжнародні партнери надали Україні 5,3 млрд доларів. Кошти пішли до державного бюджету України, саме їх і спрямували на виконання соціальних зобов’язань держави. Йдеться про виплату пенсій, зарплат у бюджетній сфері, різних допомог українцям, фінансування сфер охорони здоров’я, а також освіти.

Раніше уряд ухвалив постанову №631 про затвердження бюджету для ПФУ. На ці цілі заплановано 768,9 млрд гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що в Україні пенсійні картки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не блокуватимуть до кінця 2023 року. Терміни для цієї категорії громадян щодо обов'язкової ідентифікації в Ощадбанку продовжили.