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Виплати деяким пенсіонерам можуть скоротити до 50%: кого стосується

28 січня 2023 14:55
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — виплати у деяких пенсіонерів можуть забрати
Йдеться виключно про тих, хто має борги перед державою
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України має право списувати до 50% коштів з основного розміру пенсії громадян. Йдеться про тих, хто має борги перед державою.

Це прописано у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пише видання Рrogroshi.

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Списання боргу з пенсійних рахунків

Відповідно до цього законопроєкту, ПФУ може списувати кошти у пенсіонерів-боржників на підставі рішення виконавчої служби або приватного виконавця.

Йдеться про будь-яку заборгованість громадянина: вчасно непогашені кредити, аліменти, штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Списання боргу відбуватиметься з рахунків боржника до повного погашення.

Пенсійний фонд може забирати частину заборгованості на підставі:

  • судового рішення, постанови та вироку (за майновими стягненнями);
  • виконавчого напису нотаріуса (розпорядження щодо стягнення грошових сум чи витребування від боржника майна, здійснене на документах, що встановлюють борг);
  • інших рішень або постанов, виконання яких відбувається аналогічно до виконання судових рішень.

При цьому скоротитися розмір пенсійних виплат може тільки у випадку, коли у громадянина немає жодних інших коштів на банківських рахунках чи немає майна, достатнього для покриття боргу у повному обсязі.

У залежності від виду заборгованості розмір пенсійних виплат може скоротитися від 20% до 50%.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні у громадян літнього віку невдовзі можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. Пенсійний фонд України (ПФУ) напрацював відповідний механізм.

Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Деяким категоріям пенсіонерів, які виходять на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію за "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.

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