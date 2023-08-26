Виплати для пенсіонерів у вересні: хто може отримати

Жінка поважного віку тримає в руках гроші. Фото: depositphotos.com

У вересні 2023 року не передбачається, що пенсії для українців зростуть. Однак окремі пенсіонери зможуть отримати кошти від ООН.

Про це повідомляє Апостроф.

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Пенсії у вересні 2023 року

"Для українських пенсіонерів, до кінця 2023 Кабміном не передбачена індексація пенсій, тому розмір пенсій залишиться без змін, за винятком пенсіонерів, яким протягом року виповниться 70, 75 або 80 років — для них нараховуватиметься вікова надбавка", — йдеться в матеріалі.

Цьогоріч пенсіонери, які перебувають у віці 80 років і старше, будуть продовжувати отримувати доплату до пенсії 570 гривень. Пенсіонери віком від 75 до 80 років — 456 гривень, а ті, хто має вік від 70 до 75 років — 300 гривень.

Через війну розмір прожиткового мінімуму за 2023 рік залишається незмінним. Таким чином мінімальна пенсія, яка на початку року складала 2093 грн, не змінюватиметься.

Хто може отримати виплати від ООН

У вересні цьогоріч пенсіонери, які проживають на прифронтовій території зможуть отримати кошти від ООН. Зокрема, це стосується таких категорій:

внутрішньо переміщені особи, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій;

розмір пенсійної виплати не перевищує 3000 гривень на місяць;

не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат міжнародних організацій.

Заявку на допомогу можна подати на сайті edopomoga.gov.ua.

"Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 гривень та пенсійною виплатою, але не може бути меншою за 100 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує, наприклад, пенсію 2400 гривень, йому доплатять 600 гривень", — додає видання.

Нагадаємо, що в Україні уряд планує суттєво підвищити мінімальні заробітні плати та пенсії у наступні роки. За словами експертів, озвучений рівень, на який зростуть виплати, не зможе компенсувати рівень інфляції.