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Виплати стануть більші: ПФУ розповів про терміни виходу на пенсію

8 липня 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії для українців зростуть — ПФУ розповів, як отримати більше
Людина пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про процедуру відтермінування виходу на заслужений відпочинок. Завдяки їй кінцевий розмір пенсії може бути значно більший.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Процедура відтермінування

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, громадяни мають право перенести дату виходу на пенсію. Така маніпуляція дозволить у майбутньому отримати вищі виплати. Це прописано у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Так, якщо обсяг страхового стажу — щонайменше 29 років, то особа може вийти на пенсію за віком у 60-т років. Якщо кількість стажу 15-19 років, то громадянин може вийти на пенсію у 65-т.

Механізм пенсії з відтермінуванням працює так:

  • тим громадянам, які мають право на пенсію за віком, проте вирішують продовжити працювати і відтермінувати отримання пенсії, призначають пенсію з урахуванням накопиченого стажу на дату звернення за призначенням.

Як зросте сума пенсії

У такому разі за кожен повний місяць стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення громадянином пенсійного віку, виплата пенсії збільшується на 0,5% у разі відтермінування  до 60 місяців.

Якщо відтермінування виходу на заслужений відпочинок більш ніж 60 місяців за кожен місяць стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення людиною пенсійного віку, пенсію збільшують на 0,75.

У разі, якщо громадянин відтермінує вихід на пенсію на період менший ніж 60 місяців, то йому нададуть надбавку в розмірі 6% за кожен повний рік відтермінування (0,5% помножать на 12 місяців).

Так, якщо дворічне відтермінування пенсії, то розмір доплати становитиме 12% (0,5% множать на 24), якщо шість років, то доплатять на 54% більше (0,75% множать на 72 місяці).

Для відтермінування пенсії громадянин повинен повідомити про таке бажання до досягнення свого пенсійного віку у Пенсійний фонд України (ПФУ).

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні у липні втретє за 2023 рік підвищили виплати пенсіонерам. Планова індексація на близько 20% торкнулася лише кількох категорій громадян.

Також ми писали, що у ПФУ розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.

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