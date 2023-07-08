Пенсії для українців зростуть — ПФУ розповів, як отримати більше

Виплати стануть більші: ПФУ розповів про терміни виходу на пенсію
Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про процедуру відтермінування виходу на заслужений відпочинок. Завдяки їй кінцевий розмір пенсії може бути значно більший.
Про це інформує пресслужба ПФУ.
Процедура відтермінування
Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, громадяни мають право перенести дату виходу на пенсію. Така маніпуляція дозволить у майбутньому отримати вищі виплати. Це прописано у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Так, якщо обсяг страхового стажу — щонайменше 29 років, то особа може вийти на пенсію за віком у 60-т років. Якщо кількість стажу 15-19 років, то громадянин може вийти на пенсію у 65-т.
Механізм пенсії з відтермінуванням працює так:
- тим громадянам, які мають право на пенсію за віком, проте вирішують продовжити працювати і відтермінувати отримання пенсії, призначають пенсію з урахуванням накопиченого стажу на дату звернення за призначенням.
Як зросте сума пенсії
У такому разі за кожен повний місяць стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення громадянином пенсійного віку, виплата пенсії збільшується на 0,5% у разі відтермінування до 60 місяців.
Якщо відтермінування виходу на заслужений відпочинок більш ніж 60 місяців за кожен місяць стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення людиною пенсійного віку, пенсію збільшують на 0,75.
У разі, якщо громадянин відтермінує вихід на пенсію на період менший ніж 60 місяців, то йому нададуть надбавку в розмірі 6% за кожен повний рік відтермінування (0,5% помножать на 12 місяців).
Так, якщо дворічне відтермінування пенсії, то розмір доплати становитиме 12% (0,5% множать на 24), якщо шість років, то доплатять на 54% більше (0,75% множать на 72 місяці).
Для відтермінування пенсії громадянин повинен повідомити про таке бажання до досягнення свого пенсійного віку у Пенсійний фонд України (ПФУ).
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Нагадаємо, в Україні у липні втретє за 2023 рік підвищили виплати пенсіонерам. Планова індексація на близько 20% торкнулася лише кількох категорій громадян.
Також ми писали, що у ПФУ розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.