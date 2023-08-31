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Visa та MasterCard планують підняти комісії на транзакції: коли очікуються зміни

31 серпня 2023 10:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Visa та MasterCard піднімуть комісії на транзакції — коли саме
Банківські картки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Одні з найпопулярніших платіжних систем у світі MasterCard та Visa мають намір підвищити комісійні збори. Відомо, коли можуть запрацювати новації.

Про це інформує агенція Bloomberg.

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Коли MasterCard та Visa піднімуть розмір комісій

Як зауважують журналісти агенції, щороку MasterCard та Visa обслуговують мільярди клієнтів, отримуючи серйозні прибутки. Зокрема, доходи залежать і від комісій, які стягують під час здійснення відповідних транзакцій.

Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомляє, що оператори цих платіжних систем планують підняти комісійні збори, які стягують під час оплати клієнтами за допомогою банківських карток (у магазинах, ресторанах, різних сервісах тощо).

Поки що відомо, що нові розцінки для платіжної системи MasterCard запрацюють з жовтня 2023 року, однак як саме зростуть комісійні збори — не повідомляється. Visa хоче ввести вищі комісійні збори для карток у жовтні, однак, у квітні 2024-го зміни торкнуться кредитних та дебетових карток. На скільки може зрости комісія під час оплати карткою — тримають у таємниці. Сукупний дохід компаній можете підвищитись на пів мільярда доларів.

Ключові доходи зі встановлених комісійних зборів безпосередньо забирає банк, який випускає картки на основі платіжних систем Visa та MasterCard. Хоч розмір комісійного збору невеликий, останнім часом клієнти платять більше. Пов'язано це з тим, що багато з них використовують кредитні картки, на яких встановлена підвищена комісія.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" знову можуть купувати безготівкову валюту через застосунок Приват24. У банку нагадали про ліміти, встановлені Національним банком України (НБУ).

Також ми писали, що Національний банк у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

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