Витрати у 72 млрд грн — кому в Україні передбачено коштів більше за інших

Гроші у руках. Фото: google.com

В Україні витрати з державного бюджету на покриття фінансування виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) йдуть другими після деяких силових відомств. Ця стаття витрат потребує 72 млрд гривень.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, десятки мільярдів вимагає допомога українцям у розмірі 2 тис. грн на дорослих та 3 тис. грн — на дітей та осіб з інвалідністю. Йдеться про громадян, які вимушено змінили адреси проживання на тлі війни, виїхавши з оточених, окупованих територій та регіонів у "гарячих точках", відповідно до затвердженого списку Мінреінтеграції.

Очільниця відомства наголосила, що фінансування ВПО є найбільшою статтею грошових видатків після Служби безпеки України (СБУ).

Верещук зауважила, що уряду доводиться щомісяця шукати відповідні кошти, повністю покладаючись на міжнародну фінансову підтримку.

"Ми йдемо до наших партнерів, бо це найбільша стаття видатків після СБУ", — пояснила міністр.

З огляду на це, про питання збільшення грошових виплат для цих категорій людей не йдеться. Це може статися після верифікації отримувачів допомоги та відсіювання тих, у кого є достатньо статків та прибутків.

"От коли ми наведемо лад, ті, хто реально мають великі заробітні плати, ті, хто мають депозити, автівки і будинки, ті, хто не мають права на такі виплати за визначенням, відсіються, ми побачимо, скільки у нас є цей резерв", — резюмувала голова Мінреінтеграції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали про можливі затримки у виплатах ВПО, у Міністерстві соціальної політики зазначають, що найчастіше причиною таких затримок є технічні проблеми в обробці платежів.

Також ми писали, що мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, котрі постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, виплатять кошти за втрачений врожай. Максимально за цією програмою можна отримати 100 тисяч гривень.