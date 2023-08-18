Соціальні виплати у 2024 році — українці отримають більше коштів

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що щороку видатки з державного бюджету на соціальні виплати зростають. Зокрема, таку практику продовжать і наступного року.

Про це заявила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

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За словами Жолнович, витрати держкоштів на соціальну сферу з минулого року збільшилися на 140 млрд гривень — витратили 700 млрд гривень. На цей рік на ці цілі заклали у державному бюджеті 840 млрд грн. Так само наступного року видатки на виплати соціальної допомоги українцям знову збільшаться.

Вона наголосила, що потрібно враховувати інфляційні ризики і той факт, що велика кількість громадян живе за межею бідності.

"Тому нам потрібно збільшувати ресурс для підтримки", — зауважила Оксана Жолнович.



Як зауважила посадовиця, з огляду на те, що в країні триває війна, зокрема більше фінансів знадобиться на реабілітацію громадян з інвалідністю, а також забезпечення їх допоміжними засобами. Окрім того, ситуація вимагатиме подальшого покриття бідності, а також розвиток соцпослуг для виходу людей зі скрутного становища.

Глава відомства додала, що забезпечувати фінансово ці потреби мають намір за гроші українських міжнародних партнерів, передусім країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Великої Британії.

Посилення перевірок отримувачів соцдопомоги

Раніше в уряді попереджали, що в країні на всіх громадян, які отримують соцвиплати та пенсії, чекають масштабні перевірки. Причиною цього є дефіцитний держбюджет і масове оформлення допомоги громадянами, які насправді на неї не мають права. Йдеться до 10 млрд грн, які держава витрачає щороку "не на тих". Фахівці почнуть ретельніше моніторити інформацію за допомогою низки державних реєстрів.

Перевірятимуть дані українців з :

реєстру застрахованих осіб, що адмініструє Пенсійний фонд України (ПФУ);

Державної податкової служби України;

Міграційної служби України;

реєстру актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" приєдналася до грантової програми EU4Business для допомоги бізнесу, що постраждав від бойових дій та окупації. Тепер він також уповноважений видавати кошти мікропідприємствам.

Також ми писали, що у середньому розмір допомоги, що виділяють на домогосподарство на зимовий сезон, становить 1,5 тис. грн. Водночас на неопалюваний — 350-400 грн.