Вперше за півтора року біткоїн досяг рекордної позначки

Монета біткоїн. Фото: Pexels

Вчора, 3 грудня, ціна біткоїна вперше цього року перевищила позначку в 40 тисяч доларів США. Криптовалюта зросла на 1,55%, додавши 611 доларів до попереднього закриття.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, ввечері 3 грудня біткоїн досяг рекордної позначки — 41 522 доларів. Це найвищий рівень за останні півтора року. Криптовалюта зросла на 1,55%, додавши 611 доларів до попереднього закриття.

Рекордне зростання біткоїна 3 грудня. Фото: binance.com

Найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі зросла на 51,1% порівняно з річним мінімумом у 26 533 долари, зафіксованим 11 жовтня. Максимальна вартість біткоїна становила 40 190 доларів.

"Ціна біткоїна все ще нижча за свій рекордний максимум у 63 тисячі доларів. Він не став популярним у звичайних людей, як передбачали прихильники, і великі інвестори та компанії все ще не довіряють йому та побоюються інвестицій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня найбільший цифровий актив біткоїн досяг найвищої ціни вперше з травня 2022 року. Криптовалюта за добу додала у вартості 11,5%.

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