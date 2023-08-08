ПриватБанк розповів, як не втратити гроші у банкоматах

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні почастішали випадки невидачі готівкових коштів банкоматами, тоді як гроші з рахунків списуються. Щоб не втрапити у таку ситуацію, потрібно знати кілька правил.

Про це розповіли юристи, також представники ПриватБанку.

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Як уникнути ризиків під час видачі готівки

У ПриватБанку нагадали, що якщо поряд немає банкомата чи він не працює, або в нього технічна справність, українці можуть знімати готівку на касах супермаркетів.

Загалом, перш ніж проводити операцію, необхідно уважно перевірити банкомат на наявність можливих додаткових пристроїв.

Також за можливості варто робити фото чи навіть відео операції з банкоматом з послідовністю дій клієнта, а також повідомленнями на екрані. Оскільки не можна виключати спробу шахрайства — кеш-треппінгу. Зловмисники за допомогою спеціальної накладки і клею перекривають відсік для видачі купюр, тому якщо гроші не було видано, не можна відходити від банкомата до прояснення ситуації.

Однак ті українці, які вже зіткнулися з такою проблемою одразу мають звертатися у службу підтримки банку, який видав банківську картку. При цьому менеджеру необхідно надати деталі операції:

втрачену суму;

час операції;

розташування банкомата.

Потрібно надалі залишатися біля банкомата, тримаючи при собі чеки, якщо банкомат їх видав або ж зберегти смс-повідомлення, які прийшли як альтернатива паперовим чекам.

Окрім того, можна звернутися до банку-власника банкомата, особливо якщо це не банк-емітент платіжної картки. Телефон контактного центру банку, як правило, вказаний зверху на банкоматі.

Як повернути свої гроші

Подібним операціям присвоюється статус спірних. У таких випадках банк-емітент картки буде звертатися до банку-еквайєра (власника банкомата) із запитом про повернення грошей.

При цьому банк-еквайєр може повернути їх в тому випадку, коли під час інкасації банкомату дійсно було виявлено надлишок готівки у сумі оспорюваної транзакції. Що й стане підтвердженням правомірності претензій клієнта.

Якщо надлишку не виявлять, то гроші не повернуть, а банк-емітент може виписати ще й штраф за "безпідставне оскарження операції" у розмірі 250 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" ухвалила рішення щодо терміну дії платіжних карток. Громадянам дозволили ще певний час їх не змінювати.

Також ми писали, що ПриватБанк без попередження блокує банківські карти та закриває усі рахунки клієнтів, якщо виявляє порушення під час фінансового моніторингу. При цьому не надаючи можливості виправити ситуацію.