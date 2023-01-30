Група Adani колишньої найбагатшої людини Азії втратила 66 млрд доларів через скандал

Переважна більшість акцій групи Adani продовжила різке падіння

30 січня переважна більшість акцій групи Adani продовжила різке падіння. Обсяг ринкових збитків за три дні сягнув 66 млрд доларів після негативного звіту компанії Hindenburg Research.

Про це інформує агенція Reuters.

Різке падіння акцій групи Adani

Зазначається, що звіт Hindenburg спровокував масове падіння на біржі семи зареєстрованих компаній групи Adani. При цьому Adani Total Gas втратила найбільше — 21 млрд доларів.

У групі Adani, очолюваній колишньою найбагатшою людиною Азії Гаутамом Адані, вступили у конфлікт із Hindenburg, відповівши на звіт, де були заявлені побоювання рівнем її заборгованості та податковими "прихистками". В Adani заявили, що дотримуються місцевих законів і надали нормативні відомості.

Як зауважує агенція, крах фондового ринку суттєво вдарив по бізнесу 60-річного Адані, який в останні роки стрімко піднявся до третього місця у рейтингу найбагатших людей світу. Його статки оцінювали у 125 млрд доларів. Однак потім опустився на восьме місце у списку Forbes.

Нагадаємо, за даними звіту Oxfam, близько двох третин усіх нових світових багатств на 42 трлн доларів контролює 1% багатіїв. Решта розподілена у всьому світі.

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