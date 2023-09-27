Держборг України зростає — Гетманцев прокоментував погіршення показників

Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: google.com

У серпні 2023 року державний борг зріс на 0,8%, що стало незначним уповільненням порівняно з попередніми місяцями. Однак його поступове збільшення має низку факторів.

Показники прокоментував голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram-каналі.

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Ключові показники держборгу у серпні

Гетманцев навів дані Міністерства фінансів, на кінець серпня державний та гарантований державою борг сягнув 4 897,6 млрд грн (в еквіваленті 133,9 млрд дол.).

За місяць держборг збільшився майже на 1%: у гривні (на 37 млрд грн більше), у валютному еквіваленті (на 1 млрд дол.). Темпи зростання дещо уповільнились.

Однак 93% підвищення держборгу у серпні обумовлене зовнішніми запозиченнями, зокрема залученням чергового траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС).

За час війни державний борг зріс у гривневому еквіваленті на 79,4% (на 2 167,5 млрд грн.), у валютному — на 43,5% (на 40,6 млрд дол.), що обумовлено значним неринковим дефіцитом держбюджету.

Водночас у структурі запозичень зовнішній держборг займає 68,5% (до війни було 60,9%), борг у валюті (зовнішній та валютні ОВДП) — 71,2% (65,1%). За час війни зовнішній державний борг підвищився на 61,3% (на 34,9 млрд дол.).

При цьому видатки загального фонду на обслуговування держборгу в серпні становили 31,6 млрд грн (частка у 12,7% від всіх видатків), з початку року — 159,7 млрд грн (частка 8,5%). При цьому 80% видатків на обслуговування держборгу за вісім місяців року — це внутрішній держборг (ОВДП). Проти такого ж періоду минулого року такі платежі додали 83%.

Погіршення показників держборгу

За словами глави комітету, показники державного боргу, його валютної структури, через війну очікувано погіршуються.

Зокрема, через високі відсоткові ставки серйозно зросли видатки на обслуговування внутрішнього держборгу. Для збалансування боргового навантаження критично важливо — забезпечити позитивний перегляд наступних раундів реструктуризації частини зовнішнього боргу (перед Паризьким клубом, тримачами євробондів, ВВП-варантів).

"Вважаю також, що уряд спільно з НБУ мають розглянути питання репрофайлінгу військових облігацій, накопичених в портфелі НБУ з початком війни, з метою зменшення поточного навантаження з погашення та обслуговування такого боргу та його перенесення на більш пізні строки", — додав Данило Гетманцев.

Погашення держборгу у 2023-му

За даними Мінфіну, у 2023 році Україна має погасити понад 658 млрд грн державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Пік виплат припав на травень, тоді виплатили 102,5 млрд грн, великі виплати сталися також у червні — 89,9 млрд грн. Зокрема, у листопаді Україна має віддати 84 млрд грн.

Відповідно до структури виплат, 536 млрд грн витратять цьогоріч на обслуговування, а також погашення державного внутрішнього боргу, близько 122 млрд грн — державного зовнішнього боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними НБУ, Україна втратить $600 млн у другому півріччі через продовження обмежень на агроекспорт в ЄС.

Також ми писали, що українські банки відзвітували про рекордні за всю історію незалежності країни прибутки. Зокрема, за вісім місяців дохід фінустанов сягнув 95,1 млрд грн.