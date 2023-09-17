За що можуть заблокувати рахунок ПриватБанку: стала відома ще одна причина

Віділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк блокує та обмежує рахунки фізичних, юридичних осіб та ФОПів, які працюють на тимчасово окупованій території України. Для зняття обмеження потрібно змінити місце податкової реєстрації.

Про це йдеться на спеціалізованому форумі "Мінфін".

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Блокування рахунків клієнтів ПриватБанку

З такою проблемою зіткнувся підприємець Євген Васильєв. На форумі він розповів, що втік від війни з країни у квітні 2022 року та отримав статус тимчасового захисту у Словаччині. Чоловік також вирішив поновити бізнес, який працював у нього в Мелітополі.

Однак ПриватБанк заблокував перекази. Згідно із законом українські банки не можуть допомагати людям запровадити бізнес та сплачувати податки на тимчасово окупованій території.

"Вклали грошей, реанімували бізнес, який був у Мелітополі, почали робити продажі. Потім щось не сподобалося, і вони вирішили заблокувати оплати від клієнтів на суму 102 000 гривень. Попросили паспорти клієнтів. Яка розумна людина там сидить — я не розумію. Десь тиждень, вбиваючи свою репутацію, ми зібрали необхідні паспорти та відправили до "Привату", — пише клієнт.

У банку наголосили, що, згідно зі статтею 13 Закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", вести бізнес на території, що є тимчасово окупованою, дозволено при зміні місця податкової реєстрації. Тобто податки потрібно сплачувати до українського бюджету.

"У разі перереєстрації підприємства на підконтрольній території рішення про обмеження буде переглянуто", — зазначають у ПриватБанку.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня вирішили повернути впровадження штрафів за порушення податкового законодавства. Йдеться про ведення бізнесу без касових апаратів.

Також ми писали, що деякі українці отримають додаткову грошову допомогу від ПриватБанку. Так, фінустанова вже розпочала виплату грошей від Всесвітньої продовольчої програми ООН.