Крипто-банкінг в ЄС: затверджено довгоочікуваний законопроєкт

В ЄС укладена політична угода щодо криптоактивів. Фото: pexels

Європейський Союз днями уклав політичну угоду щодо нового законодавства про банківський капітал, зокрема щодо криптоактивів. Це трапилося після того, як деякі європейські депутати прагнули взагалі заборонити банкам використовувати "незабезпечену" криптовалюту.

Що відомо про угоду

Про цю угоду повідомили у Twitter комітету Європейського парламенту з економічних і валютних питань (ECON) після зустрічі представників Європейського парламенту, національних урядів та Європейської комісії, яка вперше запропонувала нові правила ще у 2021 році. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

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Документ стосується нових правил, за якими банки оцінюють ризик корпоративних та житлових кредитів. Зокрема, там має бути пункт про те, чи можуть банки приймати криптоактиви як заставу.

Політична угода тепер має бути проголосована державами-членами в Раді ЄС і законодавцями. Нам практиці цей процес може розтягнутися на багато місяців.

Якою буде позиція ЄС

Між тим Базельський комітет продовжує роботу над загальним зводом правил крипто-банкінгу. Досить ймовірно, що Євросоюз буде діяти жорстко. Так планується присвоїти крипто-капіталу максимально можливий коефіцієнт ризику 1250%. Це відсоток забезпечення, який банки мають надати на свої криптовалютні активи.

Регулювання криптовалют в Україні

14 червня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) презентувала проєкт Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні". За основу проєкту НКЦПФР взяла європейський регламент MiCA, який має бути імплементований у вітчизняне законодавство.

Раніше ми писали, що біткоїн може обвалитися на третину через загальну економічну кризу.