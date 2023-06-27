Замміністра фінансів розповів, чи будуть в Україні будувати платні дороги

Платні дороги в Європі. Джерело: euractiv.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно з'явилась інформація, що україна незабаром планує впровадити систему платних доріг. За словами голови Держагентства з відновлення Мустафи Найєма, перші платні дороги будуть побудовані в п'яти областях України: Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській.

Новини.LIVE запитали у заступника міністра фінансів Олександра Кави, наскільки реальним є проект платних доріг в Україні в умовах війни з Росією.

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За словами Олександра Кави, розмови про платні дороги в Україні ведуться уже майже чверть століття і поки що так і залишаються розмовами. Як відзначив експерт, наразі ніяких предметних розмов або перемовин з приватними компаніями щодо будівництва таких автомагістралей в Україні не ведеться.

"Очікувати що такі об'єкти з'вляться в найближчому майбутньму — вкрай зарано", — сказав Кава.

Як повинні будуватись і працювати платні дороги в Україні

Олександр Кава зауважив, що якщо відштовхуватись від європейського досвіду, то це повинні бути абсолютно нові дороги, які побудовані за категорією "автомагістраль" або "автострада".

"Наприклад в Польщі за останні 20 років було побудовано понад трьох тисяч швидкісних автомобільних доріг. З них на умовах концесії, тобто платними є лише менше 300 кілометрів", — відмітив Кава.

Також заступник міністра фінансів відзначив, що мали місце неодноразові спроби побудувати на умовах концесії (передача доріг в тимчасову приватну експлуатацію) дорогу від Львову до кордону з Польщею. Проте жоден інвестор такими проектом не зацікавився.

"Я вам можу сказати, що в найближчі 10 років в Україн точно не з'явиться жодної платної автомобільної дороги, яка була б побудована на умовах концесії", — підкреслив Олександр Кава.

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