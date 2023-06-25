Зарплата у 30 тис. грн — які спеціалісти отримують такі виплати

Автомобільний інструктор з ученицею. Фото: Pixabay

В Україні, працюючи інструктором з водіння автомобіля, можна непогано заробляти. Зокрема, у Києві таким спеціалістам у середньому платять по 30 тис. грн щомісяця.

Такі дані моніторингу оприлюднено на порталі з пошуку роботи Work.ua.

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Скільки заробляють автоінструктори в Україні

Згідно з цією інформацією, у середньому в країні інструктори, які навчають керувати авто, отримують 22,5 тисячі гривень. Йдеться про медіану зарплат за даними близько 50 вакансій, розміщених із заголовками: "Водій-інструктор" та "Автоінструктор" за останні три місяці. Серед них роботодавці пропонують зарплату на рівні:

9,4% — від 33 до 36 тисяч гривень;

7,5% — від 30 до 33 тисяч гривень;

11,3% — від 27 до 30 тисяч гривень;

15,1% — від 18 до 21 тисячі гривень;

11,3% — від 15 до 18 тисяч гривень;

11,3% — від 12 до 15 тисяч гривень.

Зокрема, у Києві автоінструкторам готові платити у середньому 30 тисяч гривень.

Які вимоги до претендентів

На роботу інструктором з водіння автомобіля запрошують осіб, які мають:

свідоцтво про присвоєння професії водія;

посвідчення водія;

стаж роботи за професією водія транспортних засобів не менше трьох років.

Зокрема, деякі роботодавці вказують у вакансіях, що готові взяти на роботу в автошколу спеціаліста навіть без навиків роботи в даній сфері. Серед обовʼязкових якостей:

вміння керувати мануальною коробкою передач (МКП) та автоматичною коробкою перемикання передач (АКПП);

стаж водіння — щонайменше три роки;

знання Правил дорожнього руху та вміння їх пояснювати;

стресостійкість, комунікабельність, уважність, дисциплінованість.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні 21 тис. грн можуть отримувати медичні сестри. В областях, де тривають активні бойові дії, зарплата медиків має бути не менша за 28 тис. грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у сфері охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я.

Також ми писали, що деяким спеціалістам роботодавці пропонують заробітну плату вищу за середню в країні. Зокрема, 19 тисяч гривень можуть отримувати кравчині у Києві.