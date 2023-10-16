Зарплати в Україні — кому підвищать виплати на 10%

Купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Ігор Кузнєцов

Акціонерне товариство "Українська залізниця" планує підвищити заробітну плату своїм співробітникам у 2024 році. Очікується, що виплати зростуть на 10%.

Про такі наміри поінформував голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

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Як зазначив посадовець, національний залізничний перевізник

підвищить зарплати своїм працівникам наступного року, якщо таке рішення погодить Кабінет міністрів.

Голова правління зауважив, що сумарні виплати робітникам компанії дефіцитних професій підвищили цього року на 30-40%. Це вдалося зробити завдяки програмі преміювання за виконану роботу. Йдеться про оплату праці слюсарів та електриків.

Посадовець наголосив, що є 90 тисяч працівників, без яких поїзди їхати не будуть. Саме на цю категорію працівників зосереджений дуже істотний фокус підвищення. Програма передбачає зростання рівня преміювання на основі виконаної роботи та реального результату.

"За гостродефіцитними професіями ми десь за три місяці підвищили сумарні виплати на 30%, слюсарям-електрикам навіть на 40%", — уточнив керівник компанії.

Також голова правління розповів, що у загальному обсязі витрат Укрзалізниці на персонал припадає близько 50%. Такий об'єм — велике фінансове навантаження на компанію. Середня зарплатня у працівників — 14,5 тис. грн. Загалом у штаті налічується 220 тис. співробітників, однак реально працюють 190 тис. осіб виключно на Укрзалізницю і 5,5 тисячі — в афілійованих компаніях.

Як зміниться зарплатня у 2024-му

Уряд заклав до проєкту Державного бюджету-2024 кошти на підвищення мінімальної заробітної плати.

Очікується, що мінімальну зарплату наступного року підвищать двічі:

з 1 січня з 6,7 тис. до 7,1 тис. гривень;

з 1 липня — до 8 тис. гривень.

Також зміниться посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Відповідний показник враховують під час визначення рівня зарплатні на підприємствах. За планами, з 1 січня хочуть збільшити з 2,89 тис. до 3,19 тис. гривень.

За прогнозами, середня зарплата в країні 2024-го може підвищитися на понад 20%, до близько 21,85 тис. гривень. Цього року очікується показник на рівні 18,12 тис. гривень, свідчить прогноз на середньостроковий період, який додано до проєкту Держбюджету.

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Нагадаємо, в Україні профспілки виступають за підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2024 році більше, ніж планує уряд. Там вважають, що "мінімалку" потрібно підняти до фактичного прожиткового мінімуму, враховуючи прогнозний рівень інфляції.

Додамо, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платою до 100 тис. грн.