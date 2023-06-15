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Зернова угода: експерт розповів, як Росія гальмує експорт української продукції

15 червня 2023 17:31
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Зернова угода: експерт розповів, як Росія гальмує експорт української продукції
Судна в морі. Джерело: usm.media
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Росія продовжує перешкоджати імпорту української агропродукції блокуючи зерновий коридор. За словами експертів, наразі він працює лише на 20% від його початкової потужності.

Про це Новинам.LIVE розповів голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков.

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За словами Геннадія Новікова наразі з українських портів в рамках так званої зернової угоди виходить не більше одного судна в день. А буває, що і зовсім жодного.

"По одному судну в день замість 5-7 коли він тільки починав працювати. І навіть тоді він працював не на повну потужність. Теж були перепони. Але все-таки від 5 до 7 суден в день росіяни пропускали. А зараз тільки одне. Іноді навіть і немає одного", — підкреслив Новіков.

Нагадаємо, Російська Федерація фактично гальмує експорт зерна з України попри чинну зернову угоду. Таким чином, росіяни намагаються домогтися відновлення експорту аміаку через порт Одеси.

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