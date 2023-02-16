Компенсації на житло — які суми грошей виплачують військовим

"Житлові" компенсації військовим: які зараз суми у різних містах
В Україні військовослужбовцям, які винаймають житло, держава виплачує грошову компенсацію. При цьому для кожного населеного пункту — свій розмір суми.
Про це йдеться у матеріалах Міністерстві оборони України.
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Які зараз "житлові" компенсації військовим
Для того, щоб отримати компенсацію на оренду житла — не потрібно перебувати на квартирному обліку. Відмовляють у доплаті тільки тим, у кого є (чи в членів родини) власне житло у місті, де військовий проходить службу.
Зокрема, передбачені такі суми на місяць:
- Київ (та 20-кілометрова зона довкола) — 5 368 гривень;
- міста, які є обласними центрами — 4 026 грн;
- інші населені пункти — 2 684 грн.
Якщо військовий має трьох і більше членів родини, то розмір компенсації збільшується у півтора раза:
- Київ — 8 052 грн;
- обласні центри — 6 039 грн;
- інші населені пункти — 4 026 грн.
Виплату грошової компенсації нараховують з дня реєстрації поданого за установленим порядком рапорту на ім’я командира частини. Реєстрація місця проживання військових та членів їхніх родин за місцем проходження служби не є обов’язкова.
Хто має право на доплату
На "житлову" компенсацію мають право:
- строковики;
- військовослужбовці, призвані за мобілізацією — до моменту укладання контракту,
- військові, які проживають у службових гуртожитках;
- курсанти, які не мають родин.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року. На це спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.
Право на житлову субсидію мають громадяни з доходом, який не дозволяє цілком оплачувати житлово-комунальні послуги. Це розраховують за спеціальною формулою. Для оформлення допомоги необхідно подати заяву про призначення та надання субсидії та декларацію про доходи й витрати.
Також ми писали, хто з громадян має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Як передбачається законодавством, під час призначення пільг враховують середньомісячний сукупний дохід родини. У 2023 році величина доходу, за якою надається право на податкову соціальну пільгу становить 3,76 тис. грн.