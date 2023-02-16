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"Житлові" компенсації військовим: які зараз суми у різних містах

16 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Компенсації на житло — які суми грошей виплачують військовим
Розмір надбавки різниться в регіонах країни
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні військовослужбовцям, які винаймають житло, держава виплачує грошову компенсацію. При цьому для кожного населеного пункту — свій розмір суми.

Про це йдеться у матеріалах Міністерстві оборони України.

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Які зараз "житлові" компенсації військовим

Для того, щоб отримати компенсацію на оренду житла — не потрібно перебувати на квартирному обліку. Відмовляють у доплаті тільки тим, у кого є (чи в членів родини) власне житло у місті, де військовий проходить службу.

Зокрема, передбачені такі суми на місяць:

  • Київ (та 20-кілометрова зона довкола) — 5 368 гривень;
  • міста, які є обласними центрами — 4 026 грн;
  • інші населені пункти — 2 684 грн.

Якщо військовий має трьох і більше членів родини, то розмір компенсації збільшується у півтора раза:

  • Київ — 8 052 грн;
  • обласні центри — 6 039 грн;
  • інші населені пункти — 4 026 грн.

Виплату грошової компенсації нараховують з дня реєстрації поданого за установленим порядком рапорту на ім’я командира частини. Реєстрація місця проживання військових та членів їхніх родин за місцем проходження служби не є обов’язкова.

Хто має право на доплату

На "житлову" компенсацію мають право:

  • строковики;
  • військовослужбовці, призвані за мобілізацією — до моменту укладання контракту,
  • військові, які проживають у службових гуртожитках;
  • курсанти, які не мають родин.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року. На це спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.

Право на житлову субсидію мають громадяни з доходом, який не дозволяє цілком оплачувати житлово-комунальні послуги. Це розраховують за спеціальною формулою. Для оформлення допомоги необхідно подати заяву про призначення та надання субсидії та декларацію про доходи й витрати.

Також ми писали, хто з громадян має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Як передбачається законодавством, під час призначення пільг враховують середньомісячний сукупний дохід родини. У 2023 році величина доходу, за якою надається право на податкову соціальну пільгу становить 3,76 тис. грн.

 

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