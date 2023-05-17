Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow "Зніміть чортову корону з голови": Ілон Маск розкритикував людей, що працюють з дому arrow

"Зніміть чортову корону з голови": Ілон Маск розкритикував людей, що працюють з дому

17 травня 2023 17:34
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
"Зніміть чортову корону з голови": Ілон Маск розкритикував людей, що працюють з дому
Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Відомий своїм негативним ставленням до роботи з дому американський мільярдер Ілон Маск знову "проїхався" по працівникам що не приходят в офіс. Він запитав, чому для них справедливо працювати віддалено, коли, наприклад, люди, які готують та доставляють їжу, не можуть цього зробити.

Слова Маска передає Business Insider.

Читайте також:

"Неправильно припускати, що вони повинні ходити на роботу, коли ви цього не робите",— сказав Маск.

Мільярдер порівняв віддалену роботу зі знаменитою фразою "нехай їдять тістечка" і сказав, що, на його думку, люди, що працюють з дому, — це "клас ноутбуків, що живуть у ла-ла-ленді".

"Ви збираєтеся зробити так, щоб люди, які готують їжу, яку вам доставляють, не могли працювати з дому? Знаєте, люди, які ремонтують ваш будинок, не можуть працювати з дому, а ви можете. Морально правильно?", — додав мільярдер.

Маск сказав, що, на його думку, людям, що працюють з дому потрібно "зняти з себе чортову моральну корону з нісенітницею про роботу з дому", тому що вони просять решту не працювати з дому, поки вони працюють.

Маск розказав про винятки роботи з дому

Генеральний директор Tesla додав, що, на його думку, є деякі винятки з необхідності офісної роботи. Він не очікує, що працівники виконуватимуть той самий обсяг роботи, що і він.

Але їм необхідно просто "відпрацювавши 40 годин" в офісі — навіть якщо вони виконають це менш як за п'ять робочих днів.

Нагадаємо, Ілон Маск очікує "важкий рік" для світової економіки. Він зазначив, що макроекономічне середовище буде "складним як мінімум протягом наступних 12 місяців". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB