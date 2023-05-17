"Зніміть чортову корону з голови": Ілон Маск розкритикував людей, що працюють з дому

Голова Tesla та SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Відомий своїм негативним ставленням до роботи з дому американський мільярдер Ілон Маск знову "проїхався" по працівникам що не приходят в офіс. Він запитав, чому для них справедливо працювати віддалено, коли, наприклад, люди, які готують та доставляють їжу, не можуть цього зробити.

Слова Маска передає Business Insider.

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"Неправильно припускати, що вони повинні ходити на роботу, коли ви цього не робите",— сказав Маск.

Мільярдер порівняв віддалену роботу зі знаменитою фразою "нехай їдять тістечка" і сказав, що, на його думку, люди, що працюють з дому, — це "клас ноутбуків, що живуть у ла-ла-ленді".

"Ви збираєтеся зробити так, щоб люди, які готують їжу, яку вам доставляють, не могли працювати з дому? Знаєте, люди, які ремонтують ваш будинок, не можуть працювати з дому, а ви можете. Морально правильно?", — додав мільярдер.

Маск сказав, що, на його думку, людям, що працюють з дому потрібно "зняти з себе чортову моральну корону з нісенітницею про роботу з дому", тому що вони просять решту не працювати з дому, поки вони працюють.

Маск розказав про винятки роботи з дому

Генеральний директор Tesla додав, що, на його думку, є деякі винятки з необхідності офісної роботи. Він не очікує, що працівники виконуватимуть той самий обсяг роботи, що і він.

Але їм необхідно просто "відпрацювавши 40 годин" в офісі — навіть якщо вони виконають це менш як за п'ять робочих днів.

Нагадаємо, Ілон Маск очікує "важкий рік" для світової економіки. Він зазначив, що макроекономічне середовище буде "складним як мінімум протягом наступних 12 місяців".