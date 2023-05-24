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Знову підскочить: експерти розповіли, що буде з курсом долару влітку

24 травня 2023 17:55
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор економічних новин
Знову підскочить: експерти розповіли, що буде з курсом долару влітку
Експерти прогнозують підвищення курсу долара до 42 гривень. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубовенко Артур
Дубовенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні незабаром може суттєво підскочити курс доллару, через зниження обсягів надходження валютної виручки. Експерти припускають, що за один долар скоро можуть просити 42 гривні.

Про це повідомляє сайт міста Кам'янське.

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За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, зростання готівкового курсу долара до 42 гривень ймовірне напередодні його повернення до плаваючого курсу. Експерт припускає, що тоді банки можуть почати притримувати валюту з розрахунком на зростання котирувань. Шевчишин зазначив, що в очікуванні зростання фіксованого курсу банки видаватимуть менше валюти, і курс почне потроху підніматися вгору.

"У результаті готівковий ринок може зрости відсотків на п'ять щодо очікуваного рівня міжбанку, до 40-42 гривень за долар, і далі коливатиметься в цих межах", — вважає аналітик.

Що буде з курсом долару влітку

За словами економіста Олега Гетмана літній курс долару спрогнозувати дуже важко, оскільки він перебуває під значним впливом міжнародної допомоги Україні та подій на фронті.

Втім, інший експерт, голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек зазначив, що на значні зміни готівкового курсу долара слід очікувати лише ближче до зими 2024 року. У цей період дрібні та середні фермери готуватимуться до посівної кампанії та продаватимуть валюту.

Він також зазначив, що до цього часу до падіння обсягів валютних надходжень можуть додатись і багато інших чинників, а спрогнозувати, якими вони будуть зараз просто неможливо. Проте Світек наразі не бачить серйозних загроз для готівкового курсу, що пояснює насамперед стабілізаційними заходами, вжитими Нацбанком.

"Останнє рішення регулятора підвищити ліміт продажу готівкової валюти населенню вплинуло на готівковий ринок, давши поштовх до зміцнення курсу. Коливання готівкового курсу в будь-якому разі неминучі, просто через значну частку спекулятивної складової на цьому ринку. Але тривалих шокових стрибків я не чекаю", — повідомив банкір.

Нагадаємо, у Національному банку України оцінили перспективи переходу на розрахунки у євро. Там стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває в зоні євро.

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