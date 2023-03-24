Іспанія надасть Україні понад 14 мільйонів євро для продовольчої програми

Програма "зерно з України" працює за ініціативи Зеленського

Міжнародна спільнота продовжує сприяти програмі Grain From Ukraine. Сьогодні стало відомо про додаткові фінансову підтримку.

Про це Новини.LIVE дізнались від Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

Минулого вересня голова уряду Іспанії оголосив, що їх країна надасть до 7 мільйонів євро на виконання продовольчої програми. Стало відомо, що Іспанія обіцяла додатково надати 14,5 мільйонів євро.

"Дуже раді, що Іспанія змогла долучитися до цієї програми. Допомогти Україні, протягнути руку країнам, які знаходяться під ризиком продовольчі кризи. Не тільки в Африці, латинській Америці й в Азії. Ми дуже задоволені гроші, які Іспанія надає для участі у всесвітній продовольчій програмі це тільки частина тієї допомоги ми надаємо Україні. Починаючи з мілітарної і закінчуючи гуманітарною допомогою", — зазначив Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

Продовольча програма вже отримала підтримку інших держав, таких як США та Франція. Це свідчить про високий рівень довіри до України та її здатності забезпечити продовольчу безпеку

Більше про програму

Програма Grain From Ukraine започаткована Володимиром Зеленським та реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та розвинутих країн світу. Вже понад 30 країн доєдналися до програми, а сума донатів складає понад 200 мільйонів доларів. Українську пшеницю вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки — Ефіопія та Сомалі.