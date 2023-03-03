Куди інвестувати гроші в Україні під час війни

Через війну інвестиційна активність в Україні критично впала

Під час війни інвестиційна активність в Україні суттєво або навіть критично впала. Це, очевидно, є наслідком воєнних дій та зубожіння населення.

Валютні обмеження Національного банку майже повністю нівелювали деякі типи інвестиций — як за кордоном, так і всередені країни. Але й це ще не все — сама прибутковість інвестицій впала. В багатьох випадках вона не покриває рівень інфляції. Принаймні, якщо говорити про наявні інвестиції.

Куди можуть інвестувати українці

Наразі залишається декілька варіантів інвестицій, доступних українцям під час війни. Це — банківські депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та військові облігації, купівля валюти або ж криптовалюти, золото.

"Можна розглядати також інвестиції в нерухомість. Але поріг входу в цю інвестицію дуже високий, на відміну від інших варіантів", — зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Перевагою банківських депозитів є той факт, що протягом дії воєнного стану в Україні всі вклади в банках на 100% гарантуються державою. А після закінчення війни гарантовану державою суму буде підвищено з 200 до 600 тисяч гривень.

Недоліком банківських депозитів є невисока дохідність в гривні і мінімальна — в іноземній валюті. Ця дохідність далеко не покриває рівень інфляції в країні.

Більшу дохідність мають державні облігації, але й вони нині не покривають інфляцію. Тим часом всі державні облігації мають 100% гарантію від держави та вважаються безризиковими активами.

Об'єми купівлі валюти зараз обмежені нормами Національного банку. Проте для більшої частини населення України "на жаль" це не є проблемою, бо у них немає достатньо коштів, щоб "не вписатися" в обмеження НБУ. Зокрема, регулятор дозволяє купувати іноземну валюту одній фізособі не більше еквівалента 100 тис. гривень на місяць в одному банку, і лише за умови розміщення на депозит на термін від трьох місяців. Йдеться про купівлю валюти на міжбанківському ринку за офіційним курсом НБУ. Саме в такому випадку купівля валюти може розглядатися як інвестиція з хорошою дохідністю.

Хоча, звичайно, купувати готівкову валюту за ринковим курсом ніхто українцям не забороняв. Але тут йдеться швидше про довгострокове збереження заощаджень, ніж про короткострокову високодохідну інвестицію.

Тим часом готівковий обмінний курс іноземних валют в Україні протягом минулого року продемонстрував високу волатильність, тобто мінливість. Той, хто купував валюту до лютого 2022 року, отримав високий прибуток. Але зараз, на щастя, перспективи української гривні покращались завдяки фінансовій домозі західних партнерів. Тож для валютних "спекулянтів" можливості для заробітку зменшились.

Для криптовалют 2022 рік став пекельним, оскільки майже весь рік їх вартість стрімко падала. Покращення ситуації спостерігається лише з початку 2023 року. Але навіть зараз ціни на криптовалюти знаходяться далеко від своїх піків, констатує Андрій Шевчишин.

Що стосується інвестицій у золото, то протягом минулого року на світовому ринку ціни на цей дорогоцінний метал сильно коливалися. Тому основний заробіток можна було отримати не на динаміці ціни золота, а за рахунок валютних коливань.

Отже, найменш ризикованими наразі в Україні є інвестиції в банківські депозити та державні облігації, оскільки вони гарантовані державою. Всі інші інструменти наразі не дають гарантований дохід.

Погоджується з колегою заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Він також вважає, що для українців наразі найкращими варіантами інвестування коштів є банківські депозити та державні облігації.

Проте, на його переконання, облігації зараз виглядають більш привабливим інструментом, тому що забезпечують більшу дохідність, ніж депозити. Крім того, для українців є можливість інвестувати в доларові ОВДП.

Сергій Фурса

"В 2023 році інфляція очікується приблизно на рівні 20%. Аналогічну дохідність мають деякі ОВДП", — каже співрозмовник Новини.LIVE.

Порівняно з банківськими депозитами інвестування в облігації трохи більш складний, а швидше незвичний для українців процес. Проте інвестування в цінні папери значно спростилось завдяки появі спеціалізованих мобільних застосунків.

Правда життя

На думку засновника First Kyiv Investment Club Івана Компана, для інвестицій в гривні найкращим зараз варіантом дій є купівля облігацій внутрішньої державної позики або військових облігацій.

Іван Компан

Не йдеться про те, що це гарні інвестиційні інструменти. Але це найкраще, що зараз є на ринку. Зокрема й через те, що на відміну від депозитів доходи від облігацій не оподатковуються. Але навіть дохідність облігацій не компенсує рівень інфляції. При цьому зберігаються ризики тримання коштів у гривні.

"Гривня — це все-таки не валюта для зберігання чи інвестування. Це швидше валюта для розрахунків. На жаль. Отже, якщо ви тримаєте гроші в гривні, то інвестувати варто в облігації. Бо ставки за депозитами ще нижчі", — вважає фінансист.

Якщо ж говорити про банківські депозити, то краще тримати кошти в іноземній валюті під невеликий процент, ніж в гривні під більш високу ставку. Особливо це актуально для вкладів на тривалий термін.

Для того ж, щоб реально заробляти, потрібно інвестувати в міжнародні ринки. На жаль, в Україні такої можливості зараз немає. Але й до війни майже не було.

Земельне питання

На думку керівника проєкту "КупиПай" інвестиційної групи Concorde Capital Володимира Радька, одним з найнадійніших способів інвестування під час війни з точки зору збереження грошей є купівля землі сільськогосподарського призначення. Так, нині одна фізична особа може купити до 100 га землі.

Володимир Радько

"Згідно з даними наших угод, протягом 2022 року середня вартість гектара землі в Україні становила 1400-1600 доларів. Тобто можливий обсяг для такого виду інвестицій — 140-160 тисяч доларів для однієї фізичної особи", — говорить співрозмовник Новини.LIVE.

Орендні платежі — це лише частина заробітку. Більшість інвесторів використовують цей інструмент саме для того, щоб отримати дохід від здорожчання активу.

До війни більшість експертів прогнозувало зростання ціни землі на 15-20% щороку. Війна внесла свої корективи. Але в перспективі 5-7-10 років цей актив все ще залишається привабливим з точки зору капіталізації, упевнений експерт.

"В 2024 році очікуємо зміну кон’юнктури ринку, пов’язану з відкриттям можливості для юридичних осіб купувати до 10 тисяч гектар на одне підприємство. Це однозначно оживить ринок та, можливо, надасть поштовх для зміни цін", — прогнозує Володимир Радько.

Що буде після війни

Першим етапом після війни буде не інвестування, а накопичення, вважає Андрій Шевчишин.

Андрій Шевчишин

Спочатку це відбуватиметься в кишенях українців, на їхніх рахунках. А вже після цього — "дійдуть руки" до депозитів, облігацій тощо.

Вибір на користь певних інструментів інвестування відбуватиметься від найменш ризикованих, до більш ризикованих.

А пожвавлення ринку нерухомості сповістить про вихід заощаджень на новий рівень.

Після війни українці також почнуть інвестувати за кордон.

Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr