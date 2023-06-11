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Мустафа Найєм розказав, як побороти корупцію

11 червня 2023 17:54
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Мустафа Найєм розказав, як побороти корупцію
Корупція знищує наше майбутнє. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Найпершою запорукою ефективної боротьби з корупцією має бути реакція керівництва державних органів на факти корупції всередині самих цих органів.

Про це заявив голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм під час економічного форуму "Діалоги про відновлення України", який пройшов 8 червня в Києві.

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"Реакція на факти корупції у всіх випадках має бути дуже жорсткою, прямою і швидкою. Щоб у нас не було кругової поруки", — упевнений ексжурналіст і колишній народний депутат.

Відкритість — запорука успіху

Другий запобіжник проти корупції — це відкритість інформації.

"Найбільша превенція корупції це відкритість даних. Іншого варіанту немає, просто не існує. Забудьте про те, що хтось прийде і навчить нас, як не красти", — наполягає Мустафа Найєм.

Будь-яка корупція завжди домовляється з правоохоронними органами, аудиторами тощо. Тому єдиний спосіб її побороти — максимально відкрита інформація щодо діяльності органів влади і державних підприємств.

Нагадаємо, Новини.LIVE вже писали про те, як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України. Так, під час повоєнної відбудови до України надходитимуть значні кошти від міжнародних партнерів, що викликає їхнє занепокоєння з огляду на історію корупції в Україні. Тож антикорупційна робота повинна мати підтримку на найвищому рівні з боку українського уряду, президента та міжнародних партнерів.

Використання міжнародних коштів у процесі відновлення має бути прив’язане до суворих антикорупційних умов. Серед цих умов мають бути підтримка антикорупційних інституцій та реформ, які впроваджуються в Україні з 2014 року, а також особливий акцент на якомога більш ефективному використанні наданих на відновлення коштів на благо всього українського суспільства.
 

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