Нацбанк фіксує рекордне падіння курсу долара — що відомо

У березні курс опустився до мінімуму з літа-2022

Національний банк України (НБУ) констатує рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року опустився до мінімуму з літа 2022 року.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Як змінився курс долара

За інформацією регулятора, у березні на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні. Подібний рівень фіксувався влітку минулого року.

У Центробанку зауважують, що у перший місяць весни зниження курсу було найбільш стрімким із початку 2022-го.

Обсяги купівлі-продажу валюти

Як зазначають у НБУ, у березні обсяги продажів валюти на готівковому ринку українськими фінустановами та обмінними пунктами громадянам становили за 1,517 млрд доларів.

Обсяги купівлі валюти у населення становили 1,236 млрд доларів.

Більшість угод припала на небанківські фінансові установи. Там українці придбали 1,039 млрд доларів.

Розрив між офіційним і готівковим курсом

Як пояснюють у Національному банку, у перший місяць весни ситуація суттєво покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку країні. Розрив між офіційним та готівковим курсом нацвалюти до долара скоротився до мінімального рівня.

Так, якщо у середині минулого року різниця сягала 28,5%, то під кінець березня дистанція скоротилася до 3,6%.

У НБУ зазначають, що це стало можливо завдяки пожвавленню економічної активності та загальному покращенню ситуації на ринку. Завдяки стабілізації ситуації в енергетиці покращилися ділові та споживчі настрої, що значно підтримало різні види промисловості. Велику роль зіграло також те, що Нацбанк з початку року відмовився від "друку грошей" для фінансування бюджету.

Який зараз курс в обмінниках та банках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,53 та за 37,75 грн — продають. Євро купують за 40,67, а продають за 40,95 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн — 37,55 грн;

Ощадбанк — 37,20 грн — 38,15;

"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн.

Офіційний курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, днями в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.

Також ми писали, що в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.