Ціни на пальне 18 листопада — скільки коштують бензин та дизель

Нові ціни на АЗС в Україні — скільки коштує пальне сьогодні
На українських автозаправних станціях оновили вартість пального. У субботу, 18 листопада, на АЗС України ціни залишаються відносно сталими. Вартість автогазу, яка зростала майже кожен день протягом останнього місяця, також не змінилась.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне сьогодні, 18 листопада, вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 18 листопада
За даними моніторингового сайту, 18 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 58,12 грн/л;
- А-95 — 55,03 грн/л;
- А-92 — 53,04 грн/л;
- дизельне пальне — 55,30 грн/л;
- скраплений газ — 34,35 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 58,33 грн/л,
- А-95 — за 55,36 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,77 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 55,62 грн/л,
- скраплений газ — 32,64 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 18 листопада
18 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 35,22 грн/л, на KLO — 34,99 грн/л, на Shell — 35,15 грн/л.
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