Тисячі світових компаній хочуть брати участь у відбудові України

Україна ясно дала зрозуміти, що перші інвестори отримають винагороду

Тисячі компаній по всьому світу готуються до відбудови України після війни. Росія посилює свій наступ на другому році війни, але вже зараз очевидне грандіозне завдання відновлення.

Про це пише The New York Times.

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Глибока людська трагедія неминуче є також величезною економічною можливістю, яку президент України Володимир Зеленський порівняв із планом Маршалла – американською програмою допомоги західній Європі після Другої світової війни. Перші оцінки вартості відновлення фізичної інфраструктури варіюються від 138 до 750 мільярдів доларів.

Перспектива отримання цих коштів надихає альтруїстичні пориви та підприємницьке бачення, розумну бізнес-стратегію та ранговий опортунізм для того, про що українська торгова палата говорить як про "найбільший у світі будівельний майданчик".

Зеленський та його союзники хочуть використати реконструкцію для того, щоб вписати інфраструктуру України в інфраструктуру решти Європи.

Однак не все так просто. Україна, економіка якої торік скоротилася на 30 відсотків, відчайдушно потребує коштів лише для того, щоб продовжувати роботу та проводити терміновий ремонт. Довгострокова допомога з відновлення залежатиме не лише від кінця війни, а й від того, скільки грошей виділять Європейський Союз, Сполучені Штати та інші союзники. І хоча приватні інвестори залучаються, мало хто готовий ризикувати грошима зараз, поки в Україні триває війна.

Наша країна та кілька європейських країн наполегливо домагаються конфіскації заморожених російських активів, які зберігаються за кордоном, але деякі скептики, включаючи чиновників з адміністрації Байдена, ставлять під сумнів законність такого кроку.

Україна ясно дала зрозуміти, що перші інвестори отримають винагороду, коли дійде до повоєнного відновлення. Але ця можливість пов'язана із ризиком.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив керівникам Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської ОВА підготувати проєкти з відновлення областей. Наразі на рахунку для відбудови є 17 млрд гривень.