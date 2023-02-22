Експорт агропродукції — Україна змінила основного покупця

Польща потіснила з лідерських позицій Китай

У 2022 році Україна змінила основного покупця своєї аграрної продукції. Польща потіснила з лідерських позицій Китай.

Про це йдеться у повідомленні Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Найбільші покупці українських харчів

За інформацією Інституту, європейський вектор у вітчизняному експорті сільгосптоварів та продовольства призвів до кардинальних змін у рейтингу ключових споживачів продовольства. Так, минулого року українську аграрну продукцію найбільше купували Польща, Румунія та Туреччина.

Примітно, що до війни, у 2021 році Польща була на сьомому місці з імпорту сільськогосподарських товарів з України (на 1073 млн дол.). Під час війни обсяг імпорту продовольства зріс на 2710 млн дол., що у понад 2,5 разу більше, ніж було у 2021 році. Зараз частка Польщі у вітчизняному експорті агропродукції становить 11,5%.

Румунія, яка до війни не була навіть у двадцятці основних споживачів агропродукції з України, у 2022-му стала другою після Польщі. Ця країна закупила продовольства на 2557 млн дол., що у 17 разів більше обсягів закупівель 2021 року. Частка — 10,8%.

Туреччина — на третьому місці. Обсяги закупівель зросли з 1465 млн дол. до 2212 млн дол. (+51 %). Частка — 9,4%.

Основні споживачі української агропродукції у 2022-му: Китай, Іспанія, Нідерланди, Італія, Болгарія, Індія.

Нагадаємо, програма Grain From Ukraine продовжує забезпечувати зерном країни які потерпають від голоду. Балкер VALSAMITIS доставить 25 тис. тонн української пшениці до Кенії та 5 тис. тонн до Ефіопії.

За підсумками 2022 року, у надзвичайно важких військових умовах портами України перевантажено понад 59 мільйонів тонн вантажів. Морський транспорт торік забезпечив 54% експорту.