Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Курс долара сягнув мінімуму за пів року: Гетманцев розповів, що буде з валютою далі arrow

Курс долара сягнув мінімуму за пів року: Гетманцев розповів, що буде з валютою далі

8 березня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара сягнув мінімуму за пів року — що буде з валютою далі
Позитивна тенденція на ринку має послабити інфляцію
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні готівковий курс гривні до долара в останній місяць зими зміцнився на 3,6%, а від початку 2023 року — на 4,4%. Така позитивна тенденція має послабити інфляцію.

Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетьманцев.

Читайте також:

Ситуація на валютному ринку

Відповідно до опублікованих даних, середньозважений курс продажу гривні в українських банках до кінця лютого становив 38,94 грн/$. За словами Гетманцева, це мінімум із липня-серпня минулого року, коли Національний банк України (НБУ) підняв офіційний курс до 36,57 грн/$.

Він зазначив, що спред між офіційним та готівковим курсами скоротився минулого місяця до 6,5%.

"За інших рівних обставин стабілізація валютного ринку має позитивно вплинути на охолодження інфляційних очікувань та гальмування інфляції. Ще раз зазначу, що за підсумками останніх тенденцій на валютному ринку підстав для корекції офіційного курсу в найближчій перспективі немає", — наголосив голова комітету.

Що сприяло зміцненню гривні:

З-поміж факторів, які позитивно позначилися на стабілізації курсу:

  • збільшення норм обов'язкового резервування за вкладами на вимогу для банків;
  • припинення друку гривні НБУ (емісії);
  • стабільне надходження фінансової міжнародної допомоги;
  • дія спеціальних валютних депозитів;
  • підготовка до весняної посівної;
  • стабілізація валютних очікувань на тлі порівняно кращої ситуації в енергетиці і відсутності повномасштабної ескалації на річницю початку війни.

Він пояснив, що зокрема, позитивно вплинула на курс дія спеціальних депозитних продуктів (онлайн-депозитів у валюті та депозитів із індексацією на зміну офіційного курсу гривні), коли населення може обміняти валюту за курсом максимально наближеним до офіційного.

"Депозити населення у валюті заростають стабільно с серпня минулого року. На сьогодні вони не лише відновились, а й перевищують довоєнний рівень. Це знижує попит на валюту на готівковому ринку", — зазначив Гетманцев.

Подальше зниження курсу долара

Як раніше зазначив голова парламентського комітету, немає чинників, здатних повернути курс, що був до війни.

"Я не бачу підстав для істотного просідання курсу, але й не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде", — зауважив він.

На його думку, рівень інфляції у 22% за підсумками минулого року в країні вже ніколи "не відіграється", хоч він був дещо меншим за прогнози, які озвучували на початку війни. Гетманцев пояснив, що так сталося через те, що Національний банк України (НБУ) одразу зафіксував курс, мінімізувавши розвиток девальваційно-інфляційної спіралі.

Який зараз курс валют в обмінниках та банках

Останніми днями курс долара продовжує знижуватися. Напередодні в обмінних пунктах у середньому коштує у купівлі 38,75, у продажу — 38,87 грн, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,98, а продають за 41,15.

  •     ПриватБанк — 38,30 грн — 38,80 грн (-10 коп.);
  •     Ощадбанк — 38,50 грн — 39,70 грн;
  •     Укрексімбанк — 38,70 грн — 39,30 грн;
  •     "Райффайзен" — 38,20 грн — 39,20 грн;
  •     ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що банки перед Новим роком вирішили максимально "накрутити" курс, користуючись підвищеним попитом на валюту з боку населення, тоді як економічних причин для цього не було.

Українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року. Обсяг був суттєво менший, ніж було торік.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

08:20 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

08:20 Грузинська опозиція закликає до нової акції протесту через закон про "іноагентів"

08:15Бахмут — пастка для російської армії

07:58 ​​​​​​​У Сирії припинив роботу аеропорт Алеппо: сирійці кажуть про ракетний удар з боку Ізраїлю

07:57 Несумісний із цінностями ЄС: Боррель відреагував на грузинський закон про "іноагентів"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:51 "Бенфіка" не зупиниться на 1/4 ЛЧ: смілива заява тренера португальців

07:43 Пентагону планують збільшити бюджет на закупівлю озброєння: що відомо

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

07:36 Курс валют в Україні 8 березня: скільки коштують долар та євро

07:35 В МВС розповіли, чого бракує Україні для розмінування територій

Новина з відео

08:20 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

06:35 Яремчук та "Брюгге" зазнали крупної поразки в Лісабоні від "Бенфіки"

Новина з відео

22:29Поліція розганяє людей з мітингів: президентка Грузії терміново звернулась до громадян

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою

Новина з відео

18:18 Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС

Новина з відео

17:16Обмін полоненими: Україна повернула 130 військових

Новина з відео

15:20 В Чорному морі немає ракетоносіїв: Гуменюк пояснила, навіщо рф робить такі маневри

Новина з відео

13:37 Полякова, Трінчер та Позитив презентували кліп пісню "Шлях до перемоги"

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Ексклюзив

19:05Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Ексклюзив

12:00Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Актуальне по темі

None 8 Березень 08:20

Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

None 8 Березень 08:20

Грузинська опозиція закликає до нової акції протесту через закон про "іноагентів"

None 8 Березень 07:59

​​​​​​​У Сирії припинив роботу аеропорт Алеппо: сирійці кажуть про ракетний удар з боку Ізраїлю

None 8 Березень 08:00

Несумісний із цінностями ЄС: Боррель відреагував на грузинський закон про "іноагентів"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB