Росія збирається законсервувати пошкоджений газопровід "Північний потік", — ЗМІ

Трубопровід Nord Stream був розірваний вибухами у вересні

Розірвані підводні газопроводи "Північний потік" у росії збираються запечатати та законсервувати, оскільки немає найближчих планів щодо їх ремонту чи відновлення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Що відомо

Видання нагадує, що газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожний з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.

Три труби були розірвані незрозумілими вибухами у вересні, а одна з труб "Північного потоку-2" залишається неушкодженою.

"Але різке зростання напруженості між москвою та Заходом через вторгнення росії в Україну на той час уже призвело до зупинки "Північного потоку-1" і не дозволило його двійникові, який критикували Вашингтон та Київ за посилення залежності Німеччини від росії, запрацювати на повну потужність", — йдеться у матеріалі.

"Газпром" заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені лінії, але два джерела, знайомі з планами, сказали виданню, що москва бачить мало перспектив щодо покращення відносин із Заходом у найближчому майбутньому, щоб трубопроводи знов були потрібні.

Які варіанти розглядає росія

Одне з джерел в російському уряді повідомило, що росія розглядає проєкт як "похований". Двоє інших співрозмовників видання сказали, що, хоча не було плану ремонту розірваних трубопроводів, вони принаймні будуть законсервовані для можливого відновлення в майбутньому.

Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість збереження. Найімовірніше, це означало б заклеювання розірваних кінців і нанесення покриття на труби, щоб запобігти подальшій корозії від морської води.

Один зі співрозмовників видання повідомив, що якщо морський скраплений природний газ (СПГ) зі Сполучених Штатів, який Європа використовує для компенсації деяких своїх поставок з росії, стане набагато дорожчим, Європа знову може бути готова купувати більше в росії.

Нагадаємо, у січні НАТО та ЄС створили групу для захисту інфраструктури після вибухів на "Північному потоці".