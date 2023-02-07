АРМА получила арестованную железную руду российского олигарха — детали

АРМА получила арестованную железную руду российского олигарха на 1,8 млрд грн, — Офис Генпрокурора
Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передали арестованную железную руду одного из российских олигархов. Предварительная стоимость — почти 1,8 млрд грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
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Как пояснили в Офисе, речь идет о ранее арестованных в нескольких морских портах 166 тысячах тонн железной руды. Сырье принадлежит иностранной компании.
По версии следствия, в течение 2021-2022 годов компания-нерезидент с регистрацией в одной из стран Европейского Союза, вместе с компаниями из россии, аффилированными с российским олигархом, задекларировала перемещение украинской территорией в страны Азии в таможенном режиме "транзит" железной руды на 1,3 млрд гривен.
Для уклонения от уплаты налогов и других платежей при импорте товаров на территорию Украины компании воспользовались механизмом так называемого "прерванного транзита". В то время как не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины.
"Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования — резидентам Украины, не платя при этом таможенные платежи", — добавили в пресс-службе.
В результате государство получило более 118 млн гривен убытков.
В Офисе Генерального прокурора не называют имя российского олигарха. Также неизвестно, о какой компании идет речь.
Напомним, в Украине были арестованы 170 вагонов с российскими и белорусскими товарами. Общая сумма товара оценивается почти в 100 миллионов гривен.
Недавно Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии.