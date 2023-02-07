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АРМА получила арестованную железную руду российского олигарха на 1,8 млрд грн, — Офис Генпрокурора

7 февраля 2023 13:49
оновлено: 14:04
lis.jpg - Ксения Лисновская
АРМА получила арестованную железную руду российского олигарха — детали
Речь идет о ранее арестованных в портах 166 тысячах тонн железной руды.
lis.jpg - Ксения Лисновская

Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передали арестованную железную руду одного из российских олигархов. Предварительная стоимость — почти 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Как пояснили в Офисе, речь идет о ранее арестованных в нескольких морских портах 166 тысячах тонн железной руды. Сырье принадлежит иностранной компании.

По версии следствия, в течение 2021-2022 годов компания-нерезидент с регистрацией в одной из стран Европейского Союза, вместе с компаниями из россии, аффилированными с российским олигархом, задекларировала перемещение украинской территорией в страны Азии в таможенном режиме "транзит" железной руды на 1,3 млрд гривен.

Для уклонения от уплаты налогов и других платежей при импорте товаров на территорию Украины компании воспользовались механизмом так называемого "прерванного транзита". В то время как не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины.

"Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствованиярезидентам Украины, не платя при этом таможенные платежи", — добавили в пресс-службе.

В результате государство получило более 118 млн гривен убытков.

В Офисе Генерального прокурора не называют имя российского олигарха. Также неизвестно, о какой компании идет речь.

Напомним, в Украине были арестованы 170 вагонов с российскими и белорусскими товарами. Общая сумма товара оценивается почти в 100 миллионов гривен.

Недавно Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о национализации российских активов. Документ также предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии  россии.

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