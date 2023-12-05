Цены на топливо в Украине по состоянию на 5 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

АЗС в Украине обновили цены. Сколько сегодня стоит бензин, дизтопливо и автогаз
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 5 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин остались прежними. Даже стоимость автогаза перестала расти после достаточно длительного повышения цен.
Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
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Цены на горючее на АЗС 5 декабря
По данным мониторингового сайта, 5 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 57,45 грн/л;
- А-95 — 54,21 грн/л;
- А-92 — 51,62 грн/л;
- дизельное топливо — 54,10 грн/л;
- сжиженный газ — 36,69 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,68 грн/л,
- А-95 — за 54,41 грн/л,
- бензин А-92 — за 51,94 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 54,27 грн/л,
- сжиженный газ — 36,61 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 5 декабря
5 декабря топливо брендов "Евро-95" стоит самое дорогое на АЗС ОККО, WOG, SOCAR и Neftek — по 59,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего стоит на АЗС ОККО, WOG и SOCAR — по 57,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 36,60 грн/л, на KLO — 35,99 грн/л, на Shell — 37,33 грн/л.
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