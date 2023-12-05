Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow АЗС в Украине обновили цены. Сколько сегодня стоит бензин, дизтопливо и автогаз arrow

АЗС в Украине обновили цены. Сколько сегодня стоит бензин, дизтопливо и автогаз

5 декабря 2023 06:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 5 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 5 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин остались прежними. Даже стоимость автогаза перестала расти после достаточно длительного повышения цен.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 5 декабря вас интересует больше всего:

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 5 декабря

Цены на горючее на АЗС 5 декабря

По данным мониторингового сайта, 5 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 57,45 грн/л;
  • А-95 — 54,21 грн/л;
  • А-92 — 51,62 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,10 грн/л;
  • сжиженный газ — 36,69 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,68 грн/л,
  • А-95 — за 54,41 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,94 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 54,27 грн/л,
  • сжиженный газ — 36,61 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 5 декабря

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 5 декабря

5 декабря топливо брендов "Евро-95" стоит самое дорогое на АЗС ОККО, WOG, SOCAR и Neftek — по 59,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего стоит на АЗС ОККО, WOG и SOCAR — по 57,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 49,97 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 36,60 грн/л, на KLO — 35,99 грн/л, на Shell — 37,33 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, о ТОП-3 самых комфортных семейных кроссоверов в 2023 году. Просторный салон и приятная езда стали стандартом для современных семейных кроссоверов. А чтобы авто стало идеальным средством для комфортной семейной поездки, автопроизводители пытаются подчеркнуть его мягкость качественными материалами, удобными сиденьями, массажными креслами с поясничной поддержкой, подогревом и вентиляцией.

Ранее мы рассказали, что в Украине начались продажи кроссовера Hyundai Kona Hybrid. Самозарядная гибридная силовая установка авто состоит из атмосферного бензинового двигателя с непосредственным впрыском 1.6 GDI и электродвигателя мощностью 43 л.с., а общая производительность системы – 141 л.с. и 147 Нм.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме