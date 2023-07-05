Ярослав Железняк рассказал о работе антикоррупционных органов

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Parlament.ua

Большинство силовых органов власти в Украине, кроме Национального антикоррупционного бюро, контролируются со второго этажа здания Офиса Президента. Речь идет, в частности, о Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности, Государственном бюро расследований, Нацполиции и других структурах.

Об этом заявил в интервью для Новини.LIVE народный депутат, первый замглавы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, глава парламентской Временной следственной комиссии по экономической безопасности Ярослав Железняк.

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"Большинство силовых органов в Украине, кроме НАБУ, — СБУ, БЭБ, Нацполиция, ДБР и другие — контролируются со второго этажа здания Офиса Президента. Между ними нет никакой разницы. У них даже коммуникации одни и те же", — уверяет Железняк.

На уточняющий вопрос: кто работает на втором этаже здания Офиса Президента — собеседник Новини.LIVE напомнил, что там находится все руководство Офиса Президента, включая профильных заместителей главы Офиса.

Депутаты против силовиков

Именно потому, что правоохранительные органы недостаточно качественно выполняют свои обязанности по борьбе с коррупцией, по словам Ярослава Железняка, частично эти функции взяла на себя возглавляемая им парламентская Временная следственная комиссия по экономической безопасности.

"Именно потому, что, например, с Бюро экономической безопасности сейчас вообще беда, а в Агентстве по розыску и менеджменту активов воруют все, что только могут, а что не могут, тоже воруют, а в работе других органов тоже есть пространство для улучшения, мы взяли пока на себя функцию по контролю за этими органами", — объясняет народный депутат.

По его словам, народным избранникам активно помогают аналитические центры, команды журналистов-расследователей, международные организации и посольства иностранных государств.

"Активно сотрудничаем с НАБУ. Это единственный орган, который в правоохранительной системе положительно удивляет. И уже есть у нас неплохие наработки. Вы их скоро увидите", — обещает глава ВСК.

Напомним, недавно Новини.LIVE писало о том, что бывшему замминистра обороны Украины и эксруководителю Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны объявлены подозрения. По данным следствия, чиновники закупили более чем на 1 млрд грн некачественной амуниции для ВСУ.

По данным следствия, подозреваемые во время военного положения приобрели для ВСУ средства индивидуальной защиты, которые по своему качеству не отвечают установленным требованиям.

"Они закупили у иностранной фирмы почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 130 млн грн. Согласно выводам товароведческой экспертизы, реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн грн. Таким образом почти 100 млн грн было растрачено", — рассказали в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве также заявили, что эксруководитель Департамента приобрел у иностранной фирмы одежду — зимние куртки и брюки для нужд ВСУ на сумму почти 1 млрд грн. Однако закупленная одежда не отвечала требованиям качества, поэтому военные не могли ее использовать в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.