Восстановление Донбасса: бизнес назвал города, которые нужно восстановить

"Азовсталь" в Мариуполе. Фото: из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях разрушительные боевые действия идут с самого начала российско-украинской войны и за годы они приобрели катастрофический масштаб. Полномасштабная война усугубила упадок региона. Но, несмотря на длительную войну, Украина нацелена вернуть все свои территории. С каждым деоккупированным населенным пунктом возникает вопрос о его восстановлении.

Политики уже сделали громкие заявления по нескольким городам, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина. В свою очередь бизнес отмечает необходимость восстановления Донбасса, учитывая промышленную составляющую. Детальнее — в материале Новини.LIVE.

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Восстановление Донбасса

Полномасштабная российско-украинская война пересекла отметку в 600 дней, и уже никто не решается давать прогнозы даже по приблизительной дате окончания войны. Однако власти на всех уровнях заявляют, что Украина намерена вернуть все свои территории. Хотя, вероятно, о восстановлении всех населённых пунктов речь не идет.

"Больше всего полностью разрушенных населенных пунктов находятся в Донбассе. В Луганской области почти полностью разрушены Северодонецк, Попасная, Рубежное, Счастье, Кременная. На Донетчине практически одни руины остались от Волновахи, Угледара, Марьинки, Лимана. Фактически уничтожены Соледар, Бахмут. Как мы будем их восстанавливать и будем ли — вопрос болезненный" , — рассказала Новини.LIVE глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: Елена Шуляк

Такое заявление стало болезненным и для предпринимателей, считающих однозначно — восстанавливать разрушенные города Донбасса необходимо. Об этом сказал Новини.LIVE эксперт в сфере бизнеса Валерий Харакоз. Он утверждает, что жизнедеятельность городов зависит от работы местных комбинатов и добавил, что почти все предприятия Донбасса подлежат восстановлению.

"Один из основных производственных центров Луганщины — Лисичанск. Индустриализация началась с тамошнего содового завода, а до наших времен там работали машиностроительный, нефтеперерабатывающий заводы и предприятие по производству стекла. Одновременно с Лисичанском основали рабочий поселок, из которого потом вырос город Северодонецк. Там появилось химическое предприятие "Азот", ТЭЦ, приборостроительный завод и не только", — заявил Харакоз.

Бизнес-эксперт Валерий Харакоз. Фото: Facebook

Он описал производственные возможности региона:

г. Попасная: крупнейший транспортный узел в Луганской области, вагоноремонтный завод, крупная железодорожная станция;

г. Рубежное: научно-производственное предприятие "Заря";

г. Волноваха: основной транспортный узел;

г. Лиман: самый большой транспортный узел в Донецкой области;

г. Соледар: соляные шахты, градообразующее предприятие "Артемсоль", завод по производству гипсокартона;

г. Бахмут: "Артемовский завод шампанских вин", машиностроительный завод "Артем", фармацевтическое предприятие.

Но основным индустриальным центром Донбасса был Мариуполь. Металлургический комбинат "Азовсталь", металлургический комбинат имени Ильича, судоремонтный завод, кондитерская фабрика и другие предприятия стали основным работодателем местных жителей.

"Кстати, предлагаю не перекладывать на государство все проблемы частных предприятий. А значит, возобновление производств может происходить в три этапа. Где первый этап будет проходить на средства собственников предприятия. На втором этапе восстановления можно привлечь западных инвесторов, чтобы сами инвесторы имели мотивацию восстанавливать города и села вокруг крупных предприятий", — заявил эксперт Харакоз.

"Азовсталь" в Мариуполе. Фото: Reuters

Он предлагает привлечь к восстановлению государство на третьем этапе. Эксперт считает, что Украина должна обеспечить инвесторам комфортные условия для пребывания в украинской бизнес-среде — к примеру, обеспечить налоговые каникулы или льготные условия работы на фиксированный срок.

Напомним, из-за чрезвычайно высокой степени разрушений в Украине есть населенные пункты, которые, возможно, не будут восстанавливаться после последствий вооруженной агрессии РФ.

Но этот вопрос будет решаться после того, как боевые действия на этих территориях завершатся и будет проведен детальный анализ экономической и социальной целесообразности восстановления. Впрочем, будут города, городки и села, которые отстроить крайне важно. Один из таких — Бахмут.